Resultados do UFC 297: Movsar Evloev permanece invicto com vitória difícil sobre Arnold Allen

Movsar Evloev vê o ouro em seu futuro após derrotar Arnold Allen em uma batalha de ida e volta para dar início ao card principal do UFC 297.

O invicto russo teve que suportar alguns momentos arriscados às vezes, mas seus tenazes ataques de luta livre, além de machucar gravemente Allen no segundo round, permitiram que ele fizesse o trabalho. Quando tudo acabou, os três juízes marcaram a luta por 29 a 28 para Evloev, que melhorou seu recorde para 18 a 0 com a vitória.

Ele agora espera que o desempenho lhe garanta a chance pelo título contra o vencedor da luta principal do UFC 298, quando o campeão peso pena Alexander Volkanovski enfrentar Ilia Topuria.

“Ele é um bom lutador, é durão”, disse Evloev sobre Allen. “Depois de vencer esse cara, sinto que posso lutar com qualquer um da minha categoria. Sinto que sou o próximo candidato ao título.”

Com vantagem na trocação, foi Allen quem acertou o soco no início da luta ao acertar Evloev diversas vezes no round inicial. Evloev procurou diminuir a distância para aplicar sua luta livre e finalmente conseguiu arrastar Allen para a tela.

Allen consistentemente se levantou, mas simplesmente não conseguiu se livrar das garras de Evloev e isso continuou a atormentá-lo durante os três rounds.

No reinício do segundo round, Allen manteve uma postura visivelmente mais baixa para se preparar para Evloev eventualmente mergulhar para as pernas. Allen também estava jogando fogo atrás de cada soco, sem exagerar e fazendo o possível para manter Evloev longe dele.

Faltando menos de um minuto para o fim, Evloev acertou uma forte reta de esquerda que abalou Allen e o deixou com as pernas bambas. Evloev avançou tentando tirar vantagem de Arnold exibindo um corte feio sob o olho esquerdo que começou a derramar sangue.

Allen retribuiu o favor alguns momentos depois, após desferir uma queda e descarregar uma série de joelhadas consecutivas que atingiram Evloev na cabeça. O árbitro Marc Goddard finalmente interveio para pausar a ação porque as joelhadas foram consideradas ilegais devido a um oponente caído, já que Evloev ainda estava com a mão no tatame durante a troca de fogo.

Nenhum ponto foi deduzido, mas Allen perdeu a posição e Evloev foi autorizado a reiniciar em pé.

Os pesos penas continuaram a batalhar, com Allen lançando uma tentativa de estrangulamento ninja no final, com Evloev ainda agarrando outra queda antes da buzina final soar em uma batalha em ritmo acelerado durante 15 minutos consecutivos.

Quando tudo acabou, Evloev fez o suficiente para conquistar a vitória e continuar sua marcha no ranking dos penas. Quanto a Allen, ele já perdeu duas lutas consecutivas após iniciar sua carreira no UFC com 10 vitórias consecutivas.