Resultados do UFC 297: Strickland x Du Plessis

MMA Fighting tem resultados do UFC 297 para o card da luta Strickland vs. du Plessis, blogs ao vivo de todo o card principal do UFC 297 e muito mais do evento de sábado à noite na Scotiabank Arena em Toronto, Canadá.

Na luta principal, o campeão peso médio do UFC, Sean Strickland, fará sua primeira defesa de título contra Dricus du Plessis.

Raquel Pennington e Mayra Bueno Silva se enfrentarão na co-luta principal pelo título vago do peso galo feminino do UFC.

Confira abaixo os resultados do UFC 297.

Cartão principal (ESPN + PPV, 22h ET)

Sean Strickland x Dricus du Plessis

Raquel Pennington vs. Mayra Bueno Silva

Neil Magny x Mike Malott

Chris Curtis vs. Marc-André Barriault

Arnold Allen x Movsar Evloev

Card Preliminar (ESPN/ESPN+, 20h ET)

Brad Katona vs. Garrett Armfield

Charles Jourdain x Sean Woodson

Serhiy Sidey x Serhiy Sidey Ramón Taveras

Gillian Robertson x Polyana Viana

Primeiras preliminares (ESPN + LIVE agora)

Yohan Lainesse x Sam Patterson

Jasmine Jasudavicius vs. Priscila Cachoeira

Jimmy Flick derrotou. Malcolm Gordon via sub (estrangulamento com triângulo de braço) (R2, 1:17) | Assistir ao final