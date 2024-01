Resultados do UFC Vegas 84: Ankalaev x Walker 2

MMA Fighting tem resultados do UFC Vegas 84 para o card da luta Ankalaev vs. Walker 2, um blog ao vivo da luta principal e muito mais do UFC APEX em Las Vegas na noite de sábado.

Na luta principal, Johnny Walker e Magomed Ankalaev se reencontram na disputa dos meio-pesados. A dupla se encontrou pela primeira vez em outubro passado no UFC 294 e lutou sem luta quando uma joelhada ilegal de Ankalaev resultou na declaração de Walker incapaz de continuar pelo médico do cage.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 84.

Cartão principal (ESPN + às 19h ET)

Magomed Ankalaev x Johnny Walker

Jim Miller x Gabriel Benítez

Ricky Simon x Mario Bautista

Phil Hawes x Brunno Ferreira

Andrei Arlovski vs. Waldo Cortes-Acosta

Card Preliminar (ESPN + às 16h ET)

Matthew Semelsberger x Preston Parsons

Marcus McGhee vs. Gastón Bolanos

Farid Basharat vs. Taylor Lapilus

Westin Wilson x Jean Silva

Nikolas Motta vs. Tom Nolan

Joshua Van derrotou. Felipe Bunes por nocaute técnico (socos) aos 4:31 do 2º round