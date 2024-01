Revelado o nojento apalpamento de mulheres ao entrar nos estádios da AFCON

EUÉ vergonhoso, ultrajante e repreensível. As imagens provenientes dos acessos aos estádios do Copa das Nações Africanas estão na boca de todos por causa do abuso de poder perpetrado pelas forças de segurança da Costa do Marfim.

O facto é que a circunstância que deveria servir para garantir a segurança do estádio está sendo usado para apalpar mulheres sem qualquer tipo de resistência.

Num vídeo publicado por um jornalista africano Osasu Obayiuwanaum dos seguranças do estádio pode ser visto apalpando seios, nádegas e outras partes íntimas de mulheres que buscam acesso ao estádio sem que elas consigam resistir.