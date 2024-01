Revelados os indicados ao Midseason Wooden Award: Caitlin Clark, Angel Reese e Paige Bueckers lideram o ataque

Ón Quarta-feiraa lista dos 25 melhores da meia temporada para o Prêmio John R. Madeira foi revelado, destacando alguns dos talentos mais excepcionais do basquete feminino da NCAA.

Entre a lista de indicados estão três atletas que constantemente ganham manchetes por suas incríveis conquistas nas quadras a cada semana: Caitlin Clark, Angel Reese e Paige Bueckers.

Vencedor do Prêmio Madeira anunciado em 12 de abril

Ex-jogadores nacionais do ano, Clark (2023) e Bückers (2021), trazem seus históricos estelares para o primeiro plano.

Reeseo Jogador mais destacado da Final Four de 2023junta-se a este trio poderoso, mostrando suas proezas na quadra.

Para aumentar a emoção, três calouros emergem como artistas de destaque, solidificando seus lugares entre os 25 melhores.

Mikaylah Williams, Hannah Hidalgoe JuJu Watkins representam uma nova onda promissora no basquete universitário feminino.

Notavelmente o atual campeão nacional LSU se destaca como o único time com três jogadores na lista de meio de temporada-Reese, Williamse Aneesah Amanhã.

Outras escolas que têm um forte desempenho com vários jogadores incluem Virginia Tech, UConn, UCLA, estado de Ohio, e Carolina do Sul.

Lista completa de indicados:

Caitlin Clark

Anjo Reese

Paige Bueckers

Mikaylah Williams

Hannah Hidalgo

JuJu Watkins

Aneesah Amanhã

Geórgia Amoore

Elizabeth Kitley

Aaliyah Edwards

Lauren Betts

Arroz Kiki

Jake Sheldon

Cotie McMahon

Kamilla Cardoso

A Rádio Cinzenta

Cameron Brink

Estrada Harmonia

Mackenzie Holmes

Ta’Niya Latson

Ayoka Lee

Alissa Pili

Príncipe de Sedona

Rios Saniya

Jaylyn Sherrod

O prêmio de madeira foi criado em 1976

Apesar das lesões afetarem alguns jogadores, incluindo a ruptura do ligamento cruzado anterior no final da temporada para Estrada Harmonia e a linha lateral indefinida para Sedona Prince, a competição continua acirrada.

A lista do meio da temporada será posteriormente reduzida a 20 jogadores no início Fevereirocom uma votação final de 15 a ser divulgada no final daquele mês.

Enquanto o Prêmio Madeira jornada avança, os eleitores escolherão um Seleção Americana de 10 jogadoreslevando ao anúncio do vencedor do Wooden Award no final da primavera.

O prêmio, criado em 1976possui uma história célebre, com lendas como Larry Bird, Michael Jordan, Tim Duncane os destinatários do ano passado, Caitlin Clark e Zach Edey.

Além de elogios individuais, o Programa de Prêmios John R. Wooden contribui significativamente para fundos de bolsas de estudo universitárias e faz parceria com as Olimpíadas Especiais do Sul da Califórnia, incorporando o espírito de excelência e filantropia no basquete universitário.

Prêmio Lendas do Coachingapresentado por Diretorestá pronto para homenagear Universidade de Kentucky treinador João Calipari ao lado do Prêmio Madeira Masculino e Jogadoras Femininas do Ano sobre 12 de abril de 2024.