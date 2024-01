Revisão da vida toda APROVADA em Fevereiro? Entenda o que falta

A Revisão da Vida Toda, uma demanda jurídica que busca aliviar os efeitos adversos da Reforma da Previdência de 1999, ganhou destaque em fevereiro de 2022 quando o Supremo Tribunal Federal (STF) votou em favor dos aposentados. Esta matéria irá explicar o que é a Revisão da Vida Toda, quem tem direito a ela, como solicitar e a posição do STF e do presidente Lula sobre a matéria.

O que é a Revisão da Vida Toda do INSS?

A Revisão da Vida Toda é uma ação judicial que pretende corrigir um problema de cálculo no benefício dos aposentados que contribuíram para o INSS antes de 1994. Durante a Reforma da Previdência de 1999, essas contribuições pré-1994 não foram consideradas, resultando em prejuízos para muitos aposentados.

Revisão da Vida Toda Aprovada em Fevereiro de 2022

Em fevereiro de 2022, o STF decidiu, por seis votos a cinco, que os aposentados têm direito à Revisão da Vida Toda. No entanto, devido a desacordos entre os ministros, o julgamento será reiniciado fisicamente.

Como Funciona a Revisão da Vida Toda em 2024?

A Revisão da Vida Toda é uma opção para aqueles que contribuíram para a previdência antes de 1994. O beneficiário do INSS deve solicitar a ação com a ajuda de um especialista em direito previdenciário, que precisará acessar todos os documentos que comprovem os pagamentos feitos no período para realizar um cálculo preciso.

Quem tem Direito à Revisão da Vida Toda?

A Revisão da Vida Toda é concedida aos segurados que recebem ou receberam benefícios previdenciários calculados conforme o artigo 3º da Lei 9.876/99, e que tenham contribuições previdenciárias anteriores a julho de 1994.



Requisitos para a Revisão da Vida Toda

Possuir um benefício do INSS calculado com base nas regras anteriores à EC 103/2019, ou seja, regido pela Lei 9.876/99.

A data de início do benefício (DIB) deve situar-se entre 29 de novembro de 1999 e 13 de novembro de 2019.

Ter contribuições anteriores a julho de 1994.

Estar recebendo o benefício mensal por menos de 10 anos (prazo decadencial).

Vale a Pena Pedir a Revisão da Vida Toda?

A Revisão da Vida Toda pode ser vantajosa para aqueles que tinham salários altos antes do início do Plano Real. No entanto, para aposentados com salários mais baixos, essa revisão pode resultar em uma redução do benefício.

Como Solicitar a Revisão da Aposentadoria?

Para solicitar a revisão da aposentadoria, é recomendado o auxílio de um advogado previdenciário. Ele precisará de documentos que comprovem os valores de aplicação, como documentos de identificação com foto, CPF, comprovante de residência atualizado, Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), Carteiras de Trabalho, carnês, entre outros.

A Posição do STF Sobre a Revisão da Vida Toda

O STF tem uma relação direta com a Revisão da Vida Toda, pois avaliou se seria viável aceitar o pedido e liberar a revisão incluindo os valores pré-1994. O INSS argumentou que isso poderia causar um impacto de R$ 360 bilhões nos cofres públicos. No entanto, o STF aprovou a revisão em fevereiro de 2022.

A Posição de Lula Sobre a Revisão da Vida Toda

O presidente Lula não se pronunciou publicamente sobre a Revisão da Vida Toda, deixando incertezas sobre sua posição sobre a questão. Lula tem um histórico ambíguo em relação aos direitos dos aposentados, tendo vetado a extinção do fator previdenciário no passado, mas também expressando preocupação com o tamanho da fila do INSS durante seu discurso de posse.

A Revisão da Vida Toda é um assunto complexo e em evolução que afeta muitos aposentados. A esperança é que a situação seja esclarecida o mais rápido possível para que esses aposentados possam usufruir de um benefício mais justo.