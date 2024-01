Revisão do ano de Lionel Messi: os 5 melhores momentos do astro do futebol em 2023

Ctodos nós ficamos sem superlativos para descrever o que Lionel Messi faz em campo e tudo o que conquistou ao longo de sua carreira inédita.

2023 foi repleto de muitas mudanças para Messi, já que ele trocou de clube e lidou com lesões que o mantiveram afastado dos gramados por mais tempo do que costumava. Ainda assim, isso não o impediu de oferecer aos seus fãs momentos especiais.

Os 5 momentos mais memoráveis ​​do ano de 2023 de Lionel Messi

Primeiro jogo da Argentina no país desde a conquista da Copa do Mundo.

Messi marca seu 800º gol diante da torcida argentina

Seguindo Triunfo da Argentina na Copa do Mundo, o país teve que esperar até março de 2023 para ver sua seleção em ação mais uma vez. Durante a pausa internacional, a Argentina recebeu Panamá para um amistoso no Estádio Monumental em Buenos Aires.

Ver a Argentina em seu primeiro jogo desde a derrota França já era uma delícia, mas Messi fez questão de fazer ainda mais especial. Ele afundou um cobrança de falta aos 89 minutos, marcando seu 800º gol na carreira e mandar todos para casa com mais um momento inesquecível. A Argentina também realizou cerimônia dos vencedores da Copa do Mundo depois do jogo.

Lionel Messi comemora seu primeiro gol no Inter Miami.

Messi marca cobrança de falta incrível na estreia pelo Inter Miami

Após sua saída de PSGMessi decidiu levar seus talentos para South Beach (Fort Lauderdale fica bem perto!) e assinar com MLS lado Inter Miami. Sua apresentação foi marcada por uma forte tempestade, mas ele saiu para cumprimentar os fãs e disse algumas palavras.

Poucos dias depois, Messi fez sua estreia oficial, entrando como reserva contra Cruz Azul no primeiro jogo da fase de grupos Taça das Ligas. Com o placar em 1 a 1 e com o toque final do jogo a seus pés, Messi fez o que sempre faz. A golpe de magia de cobrança de falta deu a vitória ao Inter Miami e viu a torcida enlouquecer em sua estreia.

O Inter Miami comemora a conquista da Copa das Ligas.

Messi e Inter Miami conquistam primeiro troféu da história do clube

A magia de Messi na Taça das Ligas não terminou aí. Ele pontuou oito gols nos próximos cinco jogos no torneio, levando o Inter Miami à final, onde enfrentou Nashville SC.

Messi deu ao Miami a vantagem no primeiro tempo com um gol antigo, mas o jogo seria decidido na disputa de pênaltis. Messi começou a série acertando seu chute, e o goleiro Drake Callender salvou o PK final para dar ao clube seu primeira peça de hardware.

Argentina comemora vitória no Maracanã.

Argentina quebra o recorde de longa data do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo

Um Argentina-Brasil jogo nunca poderá ser normal, e esse foi certamente o caso quando as duas potências do futebol se encontraram em novembro para um Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 no brasil. A polícia se envolveu nas arquibancadas antes do jogo e havia dúvidas se o jogo seria disputado. O show continuou e Argentina venceu o Brasil por 1 a 0 no Maracanãmarcando o primeira vez que o Brasil perde um jogo das eliminatórias em casa em toda a sua história.

Esteve longe de ser o melhor jogo de Messi, embora mais tarde tenha sido revelado que ele estava jogando com uma forte distensão muscular. Ele teve que substituir no segundo tempo, mas fez o suficiente para influenciar o jogo em vários momentos. E ele foi embora com um vitória histórica da seleção nacionalainda denovo.

Lionel Messi ganha sua 8ª Bola de Ouro.

Messi conquista a 8ª Bola de Ouro da sua carreira

Para encerrar o que foi um ano de montanha-russa para Messi, ele foi recompensado com o prêmio individual de maior prestígio no esporte. Compartilhando o pódio com jovens superestrelas Kylian Mbappé e Erling HaalandMessi, de 36 anos ganhou a Bola de Ouro em 105 pontos em relação ao Cidade de Manchester atacante.

Foi a oitava vez que o argentino ganhou a Bola de Ouro. Nenhum outro jogador ganhou mais de cinco (Cristiano Ronaldo). Provavelmente será a última vez que Messi ganhará o prêmio, mas agora ele detém um recorde que poderia ser genuinamente impossível de quebrar.