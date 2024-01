Revisão do FGTS pode aumentar o custo do financiamento da casa própria!

Uma possível alteração iminente no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode afetar adversamente o financiamento da casa própria no Brasil. De um lado, existe a perspectiva de incrementar o rendimento das contas associadas ao FGTS.

Por outro lado, esse aumento poderia elevar os custos dos empréstimos habitacionais. Isso se dá pelo fato de o FGTS ser uma das fontes de capital para os financiamentos imobiliários.

Esse impasse emergiu após o Supremo Tribunal Federal (STF) retomar a análise de uma ação que busca revisar o rendimento das contas do FGTS entre 1999 e 2013. O processo requer a aplicação do mesmo índice utilizado na poupança, que é mais rentável do que o atualmente empregado.

O mercado imobiliário observa com apreensão essa possível mudança, pois um aumento na rentabilidade do FGTS implicaria em custos mais altos para as construtoras que realizam obras financiadas por meio desse fundo. Esses custos adicionais poderiam ser repassados para o preço final dos imóveis, tornando a aquisição da casa própria mais dispendiosa para os consumidores.

Cristiano Corrêa, coordenador dos cursos de MBA em negócios no Ibmec SP, explica que o dinheiro inserido no FGTS é direcionado para o financiamento de novas construções. A Caixa, entidade que gerencia o FGTS, empresta recursos para as construtoras, cobrando uma taxa mais alta pelo empréstimo e oferecendo 3% de rentabilidade nas contas. Essa diferença é chamada de spread, representando a discrepância entre o valor pago pelo dinheiro e o valor recebido. Isso diminuiria com um aumento na rentabilidade das contas do FGTS.

Aumento na rentabilidade do FGTS

Prevê-se que o desfecho sobre o aumento na rentabilidade do FGTS ocorra em 2025. Se o Supremo aprovar a revisão, o mercado espera um aumento nos custos dos financiamentos.

A defesa dos trabalhadores espera que o STF leve em consideração as implicações dessa mudança. Luiz França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), enfatiza que a alteração pode ter um impacto negativo significativo. “Esperamos que os ministros compreendam as consequências da mudança e não se limitem a apenas considerar uma modificação na remuneração para uma minoria do fundo. É essencial que analisem as implicações humanitárias, pois isso poderia afetar inúmeras pessoas que buscam uma melhoria de vida no Brasil”, afirma.



A incerteza sobre o mercado de financiamento habitacional enquanto a decisão final não é alcançada pode afetar tanto o alcance do sonho da casa própria para muitas famílias brasileiras quanto as operações das construtoras e os lucros da Caixa. Como em qualquer dilema, a solução mais adequada é aquela que promove equilíbrio e benefícios para todas as partes envolvidas.

Modalidades de saque do FGTS

O FGTS oferece mais de 10 modalidades de saque, como rescisão, saque-aniversário, aposentadoria, calamidade, entre outras, cada uma atendendo a situações específicas e concedendo aos trabalhadores a flexibilidade para utilizar seus recursos conforme necessário.

Tanto quanto antes de aprender como realizar a consulta virtual, é importante compreender que o empregador é responsável por recolher uma alíquota mensal de 8%, calculada com base na remuneração do trabalhador.

A Lei nº 5.107, estabelecida em 1967, criou esse fundo para assegurar estabilidade financeira aos trabalhadores sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Contudo, o FGTS opera como um fundo alimentado pelos trabalhadores, destinado a fornecer indenização em casos de rescisão de contrato de trabalho. Esse pagamento inclui dois elementos principais: o próprio FGTS e a multa do FGTS.

No Brasil, os empregadores têm obrigações em relação às verbas rescisórias quando dispensam um empregado sem justa causa ou não renovam o contrato sob as mesmas condições. Essas verbas englobam o FGTS, depositado mensalmente durante o período de emprego, e uma multa correspondente a 40% do saldo do FGTS, paga como compensação ao trabalhador.

Portanto agora, para assegurar um controle mais eficaz sobre esses recursos, veja o procedimento para realizar a consulta virtual.

Procedimento para Consulta Virtual ao FGTS

1. Acesse o site oficial do FGTS ou utilize o aplicativo disponível para dispositivos móveis.

2. Faça login utilizando suas credenciais, como número do NIS (PIS/PASEP) e senha.

3. Após o login, selecione a opção de consulta de saldo.

4. Visualize seu saldo ativo do FGTS, acompanhando as informações detalhadas sobre seus recursos disponíveis.