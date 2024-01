Richard Simmons quebra o silêncio, descontente com filme biográfico estrelado por Pauly Shore

Tivemos Pauly Costa no “TMZ Live” recentemente e ele disse que estava entusiasmado com a possibilidade de um médico sobre Richard e esperava que o guru do fitness estaria a bordo . Claramente ele não é.

Como você sabe, Richard desapareceu da vista do público há mais de uma década e, com exceção de alguns vislumbres fugazes, ele não foi mais visto desde então.

TMZ produziu um documentário em 2022, “What Really Happened to Richard Simmons”, e nossa conclusão foi esta – Richard deixou a atenção do público em parte porque estava enfrentando problemas físicos – principalmente nos joelhos – e também estava exausto de seu desaparecimento implacável para ajudar praticamente qualquer pessoa com quem ele entrou em contato.