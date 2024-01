Richard Simmons reviravolta, Jason Kelce Rages, Mahomes Pelted

Partimos para as corridas no TMZ para começar a semana – e sim, isso significa muito conteúdo de TV bom desde o início … e estamos aqui para atualizá-lo sobre tudo isso.

Richard Simmons eles não deram Pauly Costa permissão para fazer um filme sobre sua vida – mas agora … Pauly Shore está sugerindo que RS parece ter mudou de tom , ou pelo menos é o que ele afirma. Entramos em uma aparente reviravolta no ‘TMZ Live’ … tentando entender essas idas e vindas e se Pauly realmente tem a bênção da lenda do fitness ou não.

No lado ‘TMZ na TV’ das coisas … Taylor Swift estava na moda – mas não tanto quanto Travis Kelceirmão Jasão …que estava festejando no jogo de domingo. Como discutimos aqui, o cara deixou tudo acontecer no tempo frio e forte.