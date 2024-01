Riley Keough não quer pagar a dívida de Lisa Marie Presley na casa do Reino Unido

Riley Keough está tentando lutar contra um cobrador de dívidas do outro lado do lago, que ela afirma querer que ela desembolse muito dinheiro para uma casa de propriedade de sua falecida mãe… mas Riley está resistindo.

Lisa Maria Presley o filho mais velho de – que agora é responsável pela confiança deixada para trás depois dela morte da mãe no ano passado – acabei de apresentar novos documentos legais pedindo que um juiz declare que ela não está sujeita a uma conta gorda que um banco está tentando cobrar do fundo.

No documento obtido pelo TMZ, Riley observa que tudo isso tem a ver com uma propriedade em Rotherfield chamada Coes Hall – uma propriedade de 11 quartos que LMP trouxe de volta em 2010… e que ela garantiu com um empréstimo do Barclays Bank.