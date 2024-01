Rob Beamon leiloa sua famosa medalha de ouro olímpica no México de 1968: quanto ela pode valer na Christie’s?

Óm dos momentos icônicos da história do esporte é o recorde mundial de salto em distância estabelecido por Bob Beamon no México 68 jogos Olímpicosum salto de 8,90 metros, batendo o recorde anterior em 55 centímetros.

Permaneceu como recorde mundial por 23 anos, até Mike Powell saltou 8,95 metros no Campeonato Mundial de 1991 em Tóquioum recorde que ainda hoje, 32 anos depois, permanece invicto.

No entanto, PowellO disco de Beamon não alcançou o status mítico de Beamon. Aconteceu em um momento em que a humanidade estava se sentindo muito reflexiva.

A corrida espacial estava no auge: um ano depois, a Lua seria alcançada. Houve movimentos de protesto em todo o mundo, a Primavera de Praga, o Movimento dos Direitos Civis na Estados Unidosque teve uma presença tão forte no Jogos Olímpicos no México. A informatização havia chegado e a televisão tinha agora uma cobertura praticamente universal.

No próprio México, o esporte tinha uma face diferente: as pistas de xadrez, os placares “eletrônicos”.

Os recordes caíam, favorecidos pela altitude – a ‘ciência’ também chegava ao desporto. Em 1968, foi lançado o filme ‘2001, Uma Odisseia no Espaço’. E nesse contexto, Bob Beamon conseguiu algo que parecia estar à frente do seu tempo.

Ouro olímpico de Beamon / Christie’s

O famoso salto

O salto foi estudado, como merece, até enjoar. Foram seis segundos, 19 passos de corrida e um salto.

Os três primeiros saltadores da final do salto em distância erraram. Bob salta, como todo mundo, a uma altitude de 2.250 metros. A seu favor, um vento de dois metros por segundo, o máximo permitido para que um recorde fosse aprovado.

O medidor óptico não conseguiu registrá-lo. Os juízes pediram uma fita métrica. E aos 20 minutos dão o veredicto: 8,90 metros.

Depois que o registro foi tirado dele em 1991, um amigo acordou Beamon naquele dia na Flórida: “Bob, você não é mais o rei”, ele disse a ele.

Depois disso, a vida de Beamon ficou tranquila. Ele foi selecionado no draft da NBA de 1969, mas nunca fez sua estreia. Ele foi promotor e treinador atlético, artista e conseguiu cultivar seu amor pelo jazz. Na semana passada, por exemplo, aos 77 anos, ele se apresentou como percussionista do grupo ‘The Bone Squad’ em uma sala de concertos de Nova York. O grupo também lançou um álbum intitulado ‘Olimpik Soul’.

Mas a medalha, símbolo desta história, em breve mudará de mãos. Beamon decidiu se livrar dele. E qualquer pessoa com pelo menos 400 mil dólares pode obtê-lo: será leiloado no dia 1º de fevereiro na prestigiada empresa especializada ‘Christie’s’ e seus especialistas acreditam que poderá render 600 mil dólares.

Talvez fique aquém porque outras medalhas alcançaram preços mais elevados: em 2013, uma das Jesse Owens‘As medalhas de Berlim 1936 renderam 1,2 milhão de dólares e em 2019 a medalha de prata conquistada por Lutz Longocontra Owens no salto em distância, arrecadou 500 mil dólares.

“Eu gosto disso há 55 anos”, Beamon disse à Sports Illustrated, “mas acho que agora é algo que todos podem ver e alguém pode desfrutar”.

Casey Rogersdiretor do leilão – que inclui itens de Elvis Presley, Luís XIV, Imperatriz Josephineo lendário Janis Joplin e uma pintura dos Beatles – disse que a medalha permite “tocar um momento da história”.