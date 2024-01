Rob Gronkowski agradece a Bill Belichick por escolhê-lo, apesar da terrível primeira impressão

Fvermes Patriotas da Nova Inglaterra extremidade apertada Rob Gronkowski acessou o X (Twitter) na quinta-feira para agradecer Bill Belichick por convocá-lo, o que o lendário técnico admitiu anteriormente foi “um tiro no escuro” devido a uma péssima primeira impressão.

Belichick, 71, revelou certa vez como Gronkowski adormeceu no chão quando foi para a Nova Inglaterra. Até o tight end, que agradeceu ao ex-técnico por ter se arriscado em convocá-lo, confirmou a história.

Robert Kraft abraça Bill Belichick e brinca para não beijá-loTwitter

“Obrigado, treinador Belichick, por tudo que você fez”, tuitou Gronkowski. “Desde me arriscar no draft desde o início até me ensinar e me mostrar o caminho em campo, eu não mudaria nada!

“É uma honra estar no seu time e obrigado por colocar nós, jogadores, em situações para ter grande sucesso! É melhor fazer isso, treinador!”

Por que Belichick convocou Gronkowski?

A história viral de Belichick faz com que ele pareça muito mais um gênio porque ele trocou para recrutar Gronkowski, apesar da falta de evidências de que o tight end seria realmente bom.

O ex-técnico do Patriots até admitiu que Gronkowski não mostrou muito talento no filme, então por que ele o convocou?

É provável que Belichick tenha arriscado escalar Gronkowski simplesmente por causa de seu tamanho, que provou ser um excelente “tiro no escuro”.