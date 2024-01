Rob Gronkowski diz que Bill Belichick ainda é uma ‘potência’, ‘Sem dúvida sobre isso’

TMZSports. com

Agora isso ele está oficialmente fora de Foxborough, porém, Gronk diz acreditar que Belichick pode provar mais uma vez que ainda é o melhor que já usou um fone de ouvido … nos dizendo que se ele conseguir uma lista com estrelas, cuidado.

“Se ele for para um time com grandes jogadores e grande talento, ele terá sucesso”, disse Rob, “porque ele ainda é o treinador poderoso que todos nós vimos ao longo dos anos”.

Por enquanto, Belichick parece mais propenso a acabar em Atlanta… ele já foi entrevistado para o emprego vago dos Falcons no início deste mês – e, de acordo com a NFL Network’s Ian Rapoportele terá uma segunda reunião com os chefes da equipe neste fim de semana.