Robert Downey Jr. Piadas sobre a confusão de Robert De Niro durante o Globo de Ouro

Robert Downey Jr. está brincando sobre Robert de Niro a reação de RDJ à vitória de RDJ no Globo de Ouro e nos proporcionando uma ótima frase de efeito – mesmo que seja apenas para ser simplista.

Recebemos a estrela de “Oppenheimer” na quarta-feira do lado de fora do “Jimmy Kimmel Live!” e nosso fotógrafo perguntou a ele sobre De Niro se levantando por engano quando o vencedor de Melhor Ator Coadjuvante estava sendo lido. Foi uma pequena confusão da parte de Bob – mas as pessoas definitivamente notaram.