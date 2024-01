Robert Whittaker prevê que Dricus du Plessis vence Israel Adesanya: ‘Suas lutas não são as mais bonitas, mas elas conseguem’

Robert Whittaker acredita que Dricus du Plessis vencerá Israel Adesanya se os dois realmente lutarem.

No último sábado, du Plessis conquistou o título dos médios com uma vitória por decisão dividida sobre Sean Strickland na luta principal do UFC 297. Logo após a maior vitória de sua carreira, “DDP” lançou as bases para sua primeira defesa de título, sugerindo que um lutar contra Adesanya no UFC 300 “parece incrível”. Embora a luta esteja longe de ser oficial neste momento, os sinais parecem apontar nessa direção para os dois rivais e, se isso acontecer, Whittaker acredita que du Plessis tem a vantagem.

“Vou dizer DDP”, disse Whittaker em A hora do MMA quando solicitado a prever a luta. “Só porque, assim como Sean com Dricus, a aposta segura é Sean, mas Dricus mostrou o que estava disposto a fazer e o que estava disposto a passar. Ele pode fazer isso de novo contra Izzy? Quem sabe? Mas ele é um cara durão. Ele é estranho e vai seguir em frente o tempo todo. Não importa se ele está sendo atingido, ele mostrou essa tenacidade naquela luta. Então eu vou para o DDP.”

Whittaker tem sua própria história tanto com du Plessis quanto com Adesanya. O ex-campeão dos médios perdeu o título para Adesanya em 2019 e perdeu a revanche três anos depois. Mais recentemente, du Plessis finalizou Whittaker no UFC 290, garantindo a “Stillknocks” sua chance pelo título no UFC 297. E dada sua experiência com o campeão, Whittaker diz que du Plessis traz muitos problemas difíceis para a mesa e provou isso contra Strickland.

“Como alguém que lutou com Dricus, entendo o quão estranho ele é lutar”, disse Whittaker. “Todo mundo que viu a luta pode dizer o quão estranho ele parece. Cara, ele estava jogando overhands do primeiro ao último sino, e estava jogando combos com eles! [Laughs.] Eu nunca vi alguém combinar um overhand de esquerda com um overhand de direita! O cara é desajeitado, trocando de posição durante toda a luta, empurrando para frente, duro como prego, dando tiros o tempo todo para acertar. Você tem que dar isso a ele.

“Agora, com a arma apontada para a cabeça, pensei que Sean poderia conseguir uma vitória por decisão, mantê-lo no final do jab e afastá-lo por cinco rounds. Achei que seria a aposta mais segura, mas nunca descartei o Dricus pelo quão estranho ele é, pelo quão durão e forte ele é, pelo quão faminto ele está por esse título.

“Ele definitivamente tem um conjunto de habilidades. E o estilo dele, por mais estranho que seja, funciona. Esse é o estilo dele. Seu estilo é estranho, grande e forte. Suas lutas não são as mais bonitas, mas dão certo. E esse é um grande motivo pelo qual eu amo tanto o MMA… porque há tantas maneiras de escalar a montanha, e ele é apenas um exemplo disso.”

Se Whittaker estiver correto e du Plessis mantiver o título, isso poderá ser um problema para Whittaker. “Bobby Knuckles” está escalado para enfrentar Paulo Costa no UFC 298, e embora uma vitória o colocasse de volta na briga pelo título, ter perdido tão recentemente para o campeão pode atrasar suas esperanças de título. Mas Whittaker só vê vantagens.

“Perder para Dricus o colocou em uma lista de revanches que eu quero”, disse Whittaker. “Então ele ter o cinturão meio que funciona. Dois coelhos, uma cajadada.”