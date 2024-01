Roberto Clemente, bastão assinado e usado por jogo definido para ir a leilão, pode custar US$ 250 mil

Se você é um fã de beisebol e tem um quarto de milhão de dólares por aí – você está com sorte… porque um taco ultra-raro que é membro do Hall da Fama Roberto Clemente uma vez usado e assinado está prestes a ser colocado à venda!!

Especialistas da Heritage Auctions esperam que ele chegue a US $ 250 mil quando for vendido … explicando: “É um dos poucos jogadores conhecidos de Clemente com correspondência de fotos.”