Rodgers ataca Kimmel: o vencedor do Super Bowl sugere que o apresentador do Late-Night pode estar na lista de Epstein

EUuma reviravolta surpreendente nos acontecimentos, Jatos de Nova York quarterback Aaron Rodgers colocou lenha na fogueira em sua rivalidade contínua com o apresentador da madrugada Jimmy Kimmel.

Durante sua aparição semanal no Show de Pat McAfeeo Super Bowl vencedor aparentemente brincou sobre Kimmel’s conexão potencial com o lançamento iminente da lista de Jeffrey Epstein associados.

Rodgersconhecido por seus comentários sinceros sobre vários temas, embarcou em uma teoria da conspiração envolvendo as cores de Super Bowl da NFL emblemas prevendo os times que chegariam ao grande jogo.

Co-apresentador AJ Falcão interrompeu de brincadeira, perguntando se o Epstein lista fazia parte da explicação complicada. Respondendo com um sorriso malicioso, Rodgers gracejou, “Há muitas pessoas, incluindo Jimmy Kimmel, que esperam que essa lista não seja divulgada.”

Kimmel atirou primeiro!

O comentário do quarterback foi um golpe direto em Kimmelque já havia zombado Rodgers por discutir o Epstein lista e OVNIs no Pat McAfee mostrar.

Rodgers compartilhou suas opiniões sobre esses tópicos em fevereiro, o que levou Kimmel sugerir com humor um “revisitando o protocolo de concussão” e apelidando-o de “Chapeleiro de papel alumínio.”

A rivalidade contínua entre Rodgers e Kimmel tomou um rumo interessante com o lançamento do Epstein a lista de associados se aproxima. Kimmel já havia rotulado Rodgers com um tweet irônico, ao qual Rodgers ex-companheiro de equipe David Bakhtiari revidou, adicionando outra reviravolta na história às tensões latentes.

A Lista Epstein pode mudar o jogo em Hollywood

À medida que o mundo antecipa a abertura de documentos judiciais relacionados com Jeffrey Epstein, Rodgers cutucar Kimmel adiciona uma reviravolta complicada à rivalidade, deixando os fãs intrigados sobre as possíveis revelações na lista tão aguardada.

A contagem regressiva começa com 177 nomes, incluindo Epstein amigos poderosos, recrutadores e vítimas serão expostos, desvendando a intrincada rede do falecido financista tráfico sexual operação e rede influente.