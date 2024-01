Roma Pneus OFERECE VAGAS para Ajudante, Mecânico e mais!

A Roma Pneus, empresa que atua há mais de 60 anos trabalhando no segmento automotivo, sendo referência na região de São Paulo e grande São Paulo, está com inúmeros postos de trabalho disponíveis no presente momento. Dessa maneira, antes de falar mais sobre, conheça quais são as vagas ofertadas:

Ajudante de Mecânico (a) Alinhador (a) – Osasco – SP – Mecânica de Automóveis;

Mecânico (a) Alinhador (a) – Barueri – SP – Mecânica de Automóveis: Realizar o alinhamento e balanceamento de veículos, seguindo os padrões e especificações técnicas. Executar diagnósticos e reparos em sistemas de freios, garantindo a segurança dos veículos;

Consultor (a) de Vendas de Loja – Osasco – SP – Lojas / Shopping;

Consultor (a) de Vendas – Osasco – SP – Venda Externa;

Ajudante de Mecânico (a) Alinhador (a) – Guarulhos – SP – Mecânica de Automóveis.

Mais sobre a Roma Pneus

Falando um pouco mais sobre a história da Roma Pneus, pode-se frisar que, em 1959, um casal imigrante italiano (Giuseppe Perrella e Giuseppa Perrella) empreendeu no segmento automotivo inaugurando uma borracharia em são paulo. Na década de 70, tornou se um dos pioneiros no mercado de revenda de pneus novos, acessórios e serviços automotivos.

Inaugurou seu primeiro centro automotivo na Zona Leste da Capital Paulista em 1995. Atualmente, a Roma Pneus é Revendedora Oficial dos pneus Continental (Grupo Alemão e líder mundial em vendas de pneus) e conta com 17 centros automotivos em São Paulo Capital e Grande São Paulo. Uma história de tradição e comprometimento com seus clientes.

Em resumo, a companhia possui a missão de suprir as necessidades dos clientes em serviços automotivos e industriais através de produtos e equipes que carregam seus valores (Foco no cliente, Planejamento e Credibilidade.

Conheça alguns benefícios disponíveis:

Assistência médica;

Vale Transporte;

Assistência odontológica;

Vale Alimentação;

Vale Refeição.



O que é preciso para realizar a sua candidatura?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos da Roma Pneus, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!