Ron DeSantis desiste da corrida presidencial e endossa Donald Trump

Ron DeSantis está oficialmente fora da corrida presidencial… e ele não está exatamente se arriscando com seu endosso.

O governador da Flórida postou um vídeo de quatro minutos para X dizendo a seus apoiadores que está suspendendo sua campanha – isso, apenas dois dias antes das primárias de New Hampshire – e, finalmente, ele está apoiando o ex-presidente Donald Trump .

DeSantis disse que sua equipe orou após a derrota em Iowa – onde Trump o esmagou nas urnas, mais do que dobrando a contagem de votos de Ron – e sua equipe finalmente percebeu que não há nada que possa virar a corrida a seu favor.

Quanto ao endosso… o homem de 45 anos reconheceu que discordou de DT sobre política no passado, mas está deixando isso de lado para o bem do partido – basicamente dizendo que mais quatro anos de Joe Biden na Casa Branca são não é aceitável.

Atrelar-se ao favorito não é novidade na política – faz tudo parte do jogo. E os RD evitaram criticar Trump durante o período que antecedeu as primárias… ao contrário de Nikki Haley, a última grande oposição a Donald.

Falando em NH, não é surpreendente que ela não esteja recebendo o apoio de Ron… ela não apenas terminou em terceiro lugar em Iowa e ficou muito atrás de Trump nas pesquisas, mas eles se enfrentaram no último debate republicano – e a coisa ficou um pouco desagradável.

Com outro candidato derrotado e as pesquisas oscilando violentamente a favor de Trump, você deve se perguntar… quanto tempo até que as primárias se tornem simplesmente formalidades?