Ron DeSantis e Nikki Haley tiram as luvas no debate primário

Ron DeSantis dar Nikki Haley saiu balançando durante o quinto debate primário republicano de 2024 na quarta-feira, com cada um trocando farpas enquanto os dois emergiam como Donald Trump dos maiores adversários no próximo Iowa Caucus.

Faltando apenas três dias para a abertura das urnas em Iowa, DeSantis brigou com Haley no palco da Drake University em Des Moines, enquanto o ex-presidente permaneceu à margem, como fez nos outros quatro debates.

DeSantis fez as coisas rolarem enquanto estava em um púlpito ao lado de Haley, batendo nela e em Trump em resposta às perguntas dos moderadores da CNN Dana Bash dar Jake Tapper .

A ex-governadora da Carolina do Sul também deu algumas surras, chamando DeSantis de mentiroso em determinado momento e provocando-o por perder seus doadores para ela.

“Ele só está furioso com os doadores porque os doadores costumavam estar com ele, mas já não estão com ele”, disse Haley, acrescentando: “A sua campanha está a explodir”.