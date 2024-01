Ron DeSantis põe fim à difícil candidatura presidencial e endossa Donald Trump

FLorida Gov. Ron DeSantis suspendeu sua campanha presidencial republicana no domingo, pouco antes das primárias de New Hampshire e endossou Donald Trumpencerrando uma candidatura à Casa Branca que não atendeu às expectativas de que ele emergiria como um sério adversário do ex-presidente.

“Está claro para mim que a maioria Republicano os eleitores das primárias querem dar outra chance a Donald Trump”, disse ele em um vídeo postado no X, anteriormente conhecido como Twitter. As primeiras primárias do país em New Hampshire acontecem na terça-feira.

DeSantis zombou do ex-embaixador da ONU Nikki Haleyhá muito seu rival mais próximo pelo segundo lugar na corrida primária, dizendo que os republicanos “não podem voltar à velha guarda republicana de antigamente, uma forma reembalada de corporativismo requentado que Nikki Haley representa”.

A campanha presidencial de DeSantis foi uma batalha difícil

O ambicioso governador do grande estado entrou na disputa presidencial de 2024 com grandes vantagens em sua busca para enfrentar Trump, e as primeiras pesquisas primárias sugeriram DeSantis estava em uma posição forte para fazer exatamente isso. Ele e os seus aliados acumularam uma fortuna política bem superior a 100 milhões de dólares, e ostentava um histórico legislativo significativo em questões importantes para muitos conservadores, como o aborto e o ensino de questões raciais e de género nas escolas.

Tais vantagens não sobreviveram à realidade da política presidencial em 2024. Desde um anúncio de alto nível que foi atormentado por falhas técnicas até convulsões constantes na sua equipa e estratégia de campanha, DeSantis lutou para encontrar o seu equilíbrio nas primárias. Ele perdeu o Convenções de Iowa – que ele prometeu vencer – por 30 pontos percentuais em relação a Trump.

E agora, o futuro político de DeSantis está em questão depois de suspender a sua candidatura presidencial após apenas uma votação. O homem de 45 anos tem prazo limitado como Flórida governador.

Era amplamente esperado que DeSantis fosse um sério Desafiador de Trump. Reconhecendo a ameaça, Trump atacou violentamente o governador da Flórida nos meses que antecederam o anúncio de DeSantis em maio e continuou a atacá-lo na campanha, nas redes sociais e em publicidade paga nos meses seguintes.

No entanto, muitos dos problemas de DeSantis podem ter sido causados ​​por ele mesmo.

Impulsionado por sua reeleição dominante na Flórida em 2022, DeSantis contornou a tradição ao anunciar sua campanha presidencial no X, em uma conversa no site de mídia social com o CEO Elon Musk. O site falhou repetidamente durante a conversa, tornando praticamente impossível ouvir seus comentários iniciais como candidato presidencial.

Nas semanas e meses seguintes, DeSantis lutou para se conectar com os eleitores em nível pessoal, sob as implacáveis ​​luzes brilhantes do palco presidencial.

Ele irritou alguns Nova Hampshire Autoridades republicanas na visita inaugural de sua campanha a New Hampshire recusando-se a responder perguntas dos eleitores, como é tradição no estado. E mais tarde, interações desconfortáveis ​​com eleitores de outros estados também foram capturadas pelas câmeras.

A campanha de DeSantis também passou por problemas financeiros

Desafios financeiros mais sérios surgiram durante o verão.

No final de julho, DeSantis demitiu quase 40 funcionários em uma medida destinada a cortar cerca de um terço de sua folha de pagamento de campanha. Os cortes ocorreram pouco depois de documentos públicos terem revelado que ele estava a queimar os seus substanciais cofres de campanha a um ritmo insustentável.

Algumas pessoas que procuravam uma alternativa para Trump apoiaram Haley, o ex-diplomata e Carolina do Sul governador que ganhou popularidade entre muitos doadores republicanos, eleitores independentes e a chamada multidão Never Trump.

DeSantis e Haley frequentemente atacavam-se uns aos outros em debates e em publicidade, muitas vezes de forma mais direta do que perseguiam Trump.

À medida que aumentavam as preocupações financeiras internas, DeSantis recorreu agressivamente a um super PAC aliado para lidar com funções básicas de campanha, como organização de eventos de campanha, publicidade e uma operação expansiva de porta em porta.

A lei federal não permite que campanhas sejam coordenadas diretamente com super PACs. Em dezembro, um grupo apartidário de vigilância do governo apresentou uma queixa à Comissão Eleitoral Federal, citando reportagens da Associated Press e outros, alegando que o grau de coordenação e comunicação entre a campanha de DeSantis e o Nunca recue super PAC ultrapassou a linha legal.

DeSantis negou qualquer irregularidade e chamou a denúncia de “uma farsa”.

Ainda assim, o fluxo constante de desenvolvimentos negativos que levaram à abertura das primárias minou a confiança da rede de doadores de DeSantis, que deveria ser uma grande força, e dos possíveis apoiantes nas urnas. À medida que seus números nas pesquisas estagnavam, DeSantis e seus aliados recuaram em sua estratégia multiestadual e concentraram praticamente todos os seus recursos nas convenções de abertura de Iowa.

Depois de deixar a disputa presidencial de 2024, DeSantis agora concentra sua atenção no restante de seu segundo e último mandato como governador da Flórida, que termina em janeiro de 2027.