Ronaldinho se interessa pela modelagem: foi assim que ele estreou na Paris Fashion Week 2024

Ronaldinho parece ter muito tempo livre para se dedicar às atividades mais extravagantes que existem, além de seu nome ainda ser reconhecido como uma grande figura do futebol mundial, pela magia que demonstrou por mais de uma década com o Seleção Brasileira e Barcelonaem seu melhor período.

Mas agora, Ronaldinholonge dos gramados, fez uma aparição insuspeita, iniciando sua carreira como modelo, nada menos que em uma das passarelas mais importantes do mundo: a Paris Fashion Week 2024, onde desfilou como modelo da marca Kidsuper, uma marca urbana marca de roupas com sede no Brooklyn, de propriedade do estilista Colm Dillane.

O brasileiro, como modelo da marca, caminhava confiante, exibindo seu sorriso característico e sua imagem: com casaco cor de areia, camiseta multicolorida estampada com sua imagem, óculos fumê e sua típica boina virada de cabeça para baixo, além de jeans azul claro e tênis no mesmo tom.

Após o desfile, o astro brasileiro compartilhou essa nova faceta de sua carreira e imediatamente viralizou nas redes sociais a partir desta segunda-feira, 22.

“É um grande prazer estar aqui no Paris Fashion Week 2024 e apresentar esse lindo projeto a todos vocês”, postou Ronaldinho em sua conta do Instagram.

Ronaldinho, uma figura da mídia global

Ronaldinhojogador histórico da Seleção Brasileira, foi antecessor e até mentor de um jovem Lionel Messi no Barcelona. Ele também teve momentos marcantes com Paris Saint-Germain, Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro da Liga MX, entre outros.

Ao longo de sua carreira Ronaldinho ganhou grandes quantias de dinheiro através de patrocínios, sendo imagem de marcas como Nike, Pepsi, Coca-Cola, EA Sports e Danone, a tal ponto que em 2006 se tornou um dos esportistas mais bem pagos do mundo, com uma renda de mais de US$ 19 milhões em patrocínios.