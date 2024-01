Rory McIlroy e Tiger Woods League substituirão a NFL na noite de segunda-feira

Golfe estrela Rory McIlroy anunciou um novo empreendimento com Tiger Woodsapresentando uma liga virtual de golfe indoor chamada Tomorrow’s Golf League (TGL).

O programa deve substituir a NFL no horário nobre da televisão durante o intervalo de final de temporada da liga de futebol. O TGL será hospedado no SoFi Center, na Flórida, apresentando um green virtual que pode se transformar em diversos cursos.

Paige Spiranac convida você a ganhar dinheiro com um vídeoX

Projeto adiado

Embora inicialmente planejado para lançamento em 2024, o projeto foi adiado para 2025 devido aos danos causados ​​​​pela tempestade no local em novembro. McIlroy e Bosques estão otimistas quanto ao sucesso potencial do TGL entre os entusiastas do golfe, proporcionando um início emocionante para cada semana no PGA Tour.

“TGL, que é uma nova liga de golfe indoor de alta tecnologia que estamos tentando lançar nos EUA Tiger Woods. Será segunda-feira à noite, horário nobre na América”, McIlroy disse ao podcast Stick to Football.

“Quando a NFL parar para a temporada, vamos ocupar esse espaço na noite de segunda-feira, e será o pontapé inicial para a semana no PGA Tour.

“É uma arena coberta onde qualquer coisa dentro de 50 metros você joga em um green que pode girar e as encostas podem mudar.

“Qualquer coisa fora dos 50 metros, você entra neste simulador enorme, que é do tamanho de uma tela IMAX – há muita tecnologia envolvida em termos de velocidade da bola, triângulos de lançamento e taxas de rotação, tentando torná-lo uma experiência interativa para as pessoas .”