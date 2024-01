Nnorte da Irlanda Rory McIlroy ganhou o Dubai Dessert Classic, Turnê Mundial DP torneio disputado nos Emirados Árabes Unidos, pela quarta vez após completar o último dia de competição com dois abaixo de 70 anos.

Isso foi o suficiente para obter o melhor da América Cameron Jovemque começou como líder mas terminou com 74 (+2).

A linha ofensiva do Kansas City Chief corre com os novos carrinhos de golfe de Patrick Mahomes

McIlroy fez o corte dez tacadas atrás do líder, Jovemmas nos últimos dois dias fez o seu melhor para diminuir a diferença primeiro com 63 pancadas (-9) e depois com 70 (-2), resultados que o americano não conseguiu igualar ao terminar com 71 (-1) e 74 (+2) nos últimos dois dias.

McIlroy satisfeito com a vitória

O golfista norte-irlandês, número onze do ranking mundial, cimentou a vitória no último dia ao terminar com três birdies e um bogey que lhe permitiram levantar o título com um total de 274 tacadas (-14) à frente de Adrian Meronk, segundo com um total de 275 pancadas (-13). O terceiro foi Jovem com 276 (-12).

“É muito legal”, disse McIlroy depois de superar o recorde de três vitórias que anteriormente dividia com o da África do Sul Ernesto Els.

“Eu realmente não pensei nisso durante a rodada, foi um dia muito complicado.

“Foi um daqueles dias em que não houve muitos fogos de artifício porque o percurso estava muito difícil, mas me segurei o melhor que pude e, felizmente, ninguém no topo da tabela de classificação conseguiu correr muito. .. incrível conseguir minha quarta vitória aqui.”