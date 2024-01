Rose Namajunas x Amanda Ribas será a atração principal do evento do UFC em 23 de março

Rose Namajunas continua no peso mosca.

Depois de uma estreia decepcionante na divisão em setembro passado, Namajunas (11-6) deve enfrentar Amanda Ribas (12-4) em luta até 125 libras que será a luta principal do card do UFC no dia 23 de março. está previsto para acontecer no UFC APEX, em Las Vegas.

Guilherme Cruz e Mike Heck do MMA Fighting confirmaram o confronto após relato inicial de MMA Hoje.

Namajunas recentemente passou para 125 libras depois de uma temporada de oito anos no UFC que a viu ganhar duas vezes o cinturão de 115 libras. No entanto, ela ficou aquém do principal desafiante Manon Fiorot no UFC Paris, perdendo por decisão unânime para o principal desafiante do peso mosca. Isso significa duas derrotas consecutivas para “Thug Rose”, que perdeu o título peso palha para Carla Esparza em uma esquecível luta pelo título no UFC 274.

Ribas não é estranha em saltar entre categorias de peso. A destaque brasileira competiu mais recentemente na categoria até 115 libras em novembro passado, quando derrotou Luana Pinheiro por nocaute técnico no terceiro round. Isso marcou o retorno de Ribas ao peso palha, que também detém vitórias notáveis ​​​​no peso mosca sobre Viviane Araujo e Paige VanZant.