Rumo ao próximo: lutas a serem disputadas após o UFC Vegas 84

Magomed Ankalaev finalizou Johnny Walker na primeira luta principal do UFC de 2024 e mandou uma mensagem para o campeão meio-pesado Alex Pereira no processo. Embora o técnico de Pereira, Glover Teixeira, pareça manifestar interesse na potencial disputa pelo campeonato, será essa a próxima luta de Ankalaev, que está invicto há 12 lutas?

Mike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, discutem o que poderia ser o próximo passo de Ankalaev do ponto de vista do matchmaking após o evento UFC Vegas 84, no sábado, no APEX. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Jim Miller após sua vitória por finalização no terceiro round sobre Gabriel Benitez no co-evento principal, Mario Bautista após sua impressionante vitória por decisão sobre Ricky Simon, Bruno Ferreira após seu nocaute violento sobre Phil Hawes no primeiro round, junto com o também vencedor do card principal Waldo Cortes-Acosta e muito mais.

Versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.