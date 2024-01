Russell Westbrook acerta 3 pontos sem sapatos na vitória sobre o Lakers

Russell Westbrook A cesta de três pontos de na vitória do Clippers sobre o Lakers foi a escolha certa para o destaque das honras da noite… porque a estrela da NBA acertou em cheio com apenas um tênis!!

A jogada selvagem aconteceu no minuto final do primeiro quarto da Batalha de LA na Crypto.com Arena na terça-feira… quando o chute de Jordan Brand de Brodie foi solto durante uma posse ofensiva.

Apesar do mau funcionamento do guarda-roupa, o ex-MVP não desistiu da chance de marcar – saindo de trás do arco e drenando um lindo trey.

Não parou por aí – Westbrook voltou à defesa após o balde… e enquanto isso, o técnico do Clippers Ty Lue pegou seu sapato e colocou-o na mesa do apontador.

A bola três foi uma das grandes jogadas do Clippers – Kawhi Leonard dar James Harden liderou o caminho na vitória do time da casa sobre o Lebron James-less Lakers … saindo com a vitória por 127-116.