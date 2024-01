Russell Wilson presta homenagem a Pete Carroll nas redes sociais: ‘Um dos maiores de todos os tempos’

PO uarterback Russell Wilson recorreu às redes sociais para expressar sua gratidão ao seu ex-técnico Pete Carroll.

Sobre Quarta-feira os Seahawks se despediram de Carrol depois de uma parceria de uma década, que incluiu um Super Bowl vitória.

Wilson elogiou Carroll apesar do relacionamento difícil

Wilsonque experimentou uma mistura de sucessos e desafios durante sua gestão com Carrolreconheceu o impacto significativo do treinador em sua carreira.

Nas redes sociais, ele elogiou Carrol como “Um dos maiores de todos os tempos” e o encorajou a continuar sua jornada com as palavras, “Treinador ‘Continue atirando’. Grato pelas memórias. Pete Carroll Best está à frente.”

Carrolem conferência de imprensa sobre Quarta-feiraconfirmou seu espírito competitivo ao se esforçar para manter seu papel como o Seahawks’ treinador principal.

“Desde nosso último jogo, tive algumas chances de conversar e primeiro compartilhei meus sentimentos sobre o time, sobre a organização… e minhas intenções de permanecer com os ‘Hawks, e isso foi fiel à essência.” Carrol disse.

O ex-técnico continuou dizendo: “Foi uma honra e uma emoção fazer parte deste programa. Adorei cada minuto dele. … É emocionante que haja um futuro aqui. Você pode ver isso. Sabemos que está acontecendo. É brilhante e o clube tem ótimos lugares para ir.”

Apesar de sua saída da linha lateral, Carrol espera-se que mantenha vínculos com a organização a título consultivo.

Wilson forjou seu status de QB de elite nos Seahawks de Carroll

O vínculo entre Wilson e Carrol remonta ao Draft da NFL de 2012 quando Carrol desempenhou um papel fundamental na seleção Wilson na terceira rodada.

A crença do treinador Wilson ficou evidente quando ele confiou ao novato a posição de zagueiro titular.

Esta fé deu frutos como Wilson Liderou o Seahawks para os playoffs e ganhou um Pro Bowl seleção em seu ano inaugural.

Ao longo de sua parceria, Wilson e Carrol alcançou um sucesso notável, incluindo nove Pro Bowl aparições para Wilson e um triunfante Super Bowl campanha.

No entanto, com o passar do tempo, surgiram diferenças, levando à troca de Wilson para o Denver Broncos.

Em retrospecto, parece que esta separação pode ter aumentado Wilson apreciação por Carrol e o sucesso que eles compartilharam.

Carrolagora com 72 anos, chega com um impressionante histórico geral de 170-120-1abrangendo sua carreira de treinador com o Seahawks, Patriotas da Nova Inglaterra, e Jatos de Nova York.

Durar Fevereiroem meio a rumores comerciais, Wilson refutou relatos de busca Carroll’s demissão, enfatizando seu desejo de que a equipe considere Sean Payton como substituto.