Ryan Bader e Renan Ferreira esperam o vencedor da luta para receber Francis Ngannou no PFL

Ryan Bader e Renan Ferreira têm muito a ver com sua próxima luta no card PFL x Bellator no dia 24 de fevereiro.

Cada vitória é importante, é claro, especialmente em uma rara luta de campeão contra campeão como esta. Mas as apostas aumentam ainda mais quando se inclui Francis Ngannou na mistura. O ex-campeão peso pesado do UFC assinou contrato com o PFL em regime de agência gratuita e deve lutar pela nova promoção do MMA quando sua carreira no boxe terminar.

Bader e Ferreira estão em busca da chance de receber Ngannou no PFL após a luta principal dos pesos pesados ​​​​na Arábia Saudita.

“Sim, 100 por cento [Ngannou should be next]”, disse Bader na quarta-feira. “Ele está com sua luta de boxe chegando, mas acho que é o momento perfeito. Conseguimos isso e o vencedor tem essa oportunidade.

“O Francis está chegando, ex-campeão do UFC, acabou de fazer uma luta incrível com o Tyson Fury. Ele avisou todo mundo. Ter a capacidade de ir lá e provar para todo mundo, de ir lá e conseguir aquela vitória, isso é enorme. Não estou ignorando Renan, mas faça isso, 100 por cento [he’s next].”

Bader certamente tem o currículo mais impressionante entre os pesos pesados ​​que disputam a chance de enfrentar Ngannou. Anteriormente, ele reinou como campeão meio-pesado do Bellator antes de passar para o peso pesado, onde ainda está invicto com vitórias sobre lendas como Fedor Emelianenko e veteranos como Valentin Molkavsky e Cheick Kongo.

Quanto a Ferreira, o brasileiro de 34 anos estourou em cena nos últimos anos depois de ingressar no PFL e vencer o ex-campeão peso pesado do UFC Fabricio Werdum antes da disputa ser anulada. No geral, Ferreira fez 6-1 sem disputas três no PFL, o que inclui sua recente corrida para se tornar o campeão dos pesos pesados ​​durante a temporada de 2023.

Assim como seu próximo adversário, Ferreira acredita que o próximo passo natural para o vencedor é a chance de enfrentar Ngannou no PFL.

“Com certeza, sinto que é inegável”, disse ele. “Se tudo correr como planejado, depois de 24 de fevereiro, Francisco será o nome. Dito isto, estarei pronto para ir como ele quiser. Se ele quiser fazer isso no MMA, no boxe, estaremos prontos.”

Apesar de todas as formas como Ngannou paira sobre a luta, Bader e Ferreira prestaram respeito um ao outro e reconheceram que um confronto com “O Predador” não acontecerá sem uma vitória em fevereiro.

Bader, que abrirá mão de uma quantidade significativa de tamanho para o gigante de 1,80 metro que se opõe a ele, promete que Ferreira terá toda a sua atenção.

“Tenho umas 40 lutas, ele tem um pouco menos”, disse Bader sobre Ferreira. “Já estive neste jogo, estive diante de todos, lendas do esporte. Campeões, ex-campeões. Eu estive lá, lutei lutas de cinco rounds desde que me lembro. Estou comprovado nesse aspecto.

“Ele é um lutador incrível. Ele é enorme. Ele é divertido de assistir e é um daqueles desafios em que terei que entrar e ditar o que faço. Eu simplesmente sinto que tenho mais ferramentas. Ao mesmo tempo, ele é um homem gigante balançando forte. Você nunca sabe o que acontece.

Depois de perder duas temporadas anteriores do PFL, Ferreira finalmente conseguiu sua vitória no torneio em 2023, e está ansioso para continuar isso em 2024. Isso começa com a luta contra Bader e então talvez ele consiga voltar sua atenção em direção a Ngannou.

“É um momento especial para os torcedores”, disse Ferreira. “É um momento especial para o esporte. Me sinto honrado por estar nesta posição como evento principal para lutar contra um cara com as credenciais que o Ryan Bader tem.

“Estou muito animado para chegar lá. Vocês conhecem meu estilo de luta, sempre pressionando a ação, avançando. Então, estou animado para fazer um grande show.”