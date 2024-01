Ryan Garcia defende nova amizade com Floyd Mayweather, ‘I Love & Respect Him’

Ryan Garcia está bloqueando todos os golpes quando se trata de sua amizade com Floyd Mayweather … dizendo que a lenda do boxe o está orientando e que ele “o ama e respeita”.

O lutador 24-1 (20 KOs) acessou as redes sociais na quinta-feira para defender seu novo vínculo com Mayweather depois de receber reação negativa por sair com Floyd em várias ocasiões, incluindo a infame corrida das 3 da manhã em Las Vegas.

Alguns fãs de boxe ficaram confusos com o relacionamento… já que Ryan ainda está no negócio com Oscar De La Hoya e Golden Boy Promotions. ODLH é rival do TBE.