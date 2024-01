Ryan Garcia, do nada, anuncia que não quer mais brigar com Haney, tem um filho e está se divorciando

Ryan Garcia está jogando um jogo muito estranho com seu promotor Oscar de la hoyajá que ele está sendo visto cada vez mais com Floyd Mayweatherrival do Golden Boy tanto na promoção do boxe quanto no nível pessoal.

Depois de aparecer com ‘Money’ correndo nas primeiras horas da manhã há alguns dias, ‘The Flash’ – ou King Ryan como ele prefere agora – recorreu às redes sociais para esclarecer o quanto ele “respeita e ama” Floyd.

Floyd Mayweather brincou com boxeador YouTuber de 21 anos

De fato, García foi criticado por ser tão próximo de alguém que está em ‘guerra’ com o mesmo homem que desempenhou um papel importante em sua carreira.

Curiosamente, após múltiplas mensagens desafiando Devin Haney nas redes sociais, ‘KingRy’ anunciou que não quer mais lutar com ele e que prefere Rollie Romerocuriosamente um lutador da Mayweather Promotions que também é campeão mundial.

“Rezo para que minha equipe me apoie nessa decisão. Oscar, torne essa luta possível”, comentou no Twitter.

Longe da arena esportiva, García compartilhou ótimas notícias. Ele e seu parceiro Andrea Celina tiveram um filho, a quem deram o nome de Henry Leo.

“Ele demorou apenas 8 minutos para chegar. Eu sei de onde ele tirou essa velocidade”, brincou o boxeador no Instagram.

Tudo estava perfeito até então, mas é no mínimo curioso que poucos minutos depois desse anúncio ele fez outro bem diferente, que apagou aproximadamente 12 horas depois.

“Ao entrar num novo capítulo da minha vida, é com grande pesar que partilho aquele ‘Drea’ e decidi divorciar-me”.

Teremos que esperar para ver se esse divórcio será tão finalizado quanto o que ele teve com o ‘Time Canelo’.