Ryan Garcia e Oscar De La Hoya falam sobre a saga da luta de Romero

TO mundo do boxe foi lançado em um turbilhão de confusão e reviravoltas inesperadas com a saga da montanha-russa em torno de um suposto confronto entre Ryan Garcia e Rolando Romero.

Menino de Ouro o promotor Oscar De La Hoya abordou recentemente a emaranhada teia de anúncios, reações e especulações em torno da luta.

A reação do Golden Boy à polêmica Garcia vs. Romero

Em resposta à recente revelação de que Romero enfrentaria Isaac Cruz em vez de GarcíaOscar De La Hoya expressou a sua perspectiva sobre a evolução da situação.

“Você sabe, os lutadores ficam felizes quando estão tweetando ou algo assim. Acho que Rollies lutando contra Cruz é um ótimo aperitivo para o que está por vir para Ryan.”Da panela comentou.

Ele vê esta reviravolta inesperada como um precursor de possíveis confrontos futuros, afirmando: “o vencedor dessa luta pode realmente entrar no sorteio, o sorteio do Ryan.”

Da panela também esclareceu que uma briga entre García e Romero nunca esteve perto de ser finalizado.

“Não. Absolutamente nada. Conversamos com – Eric [Gomez] conversei com Tom Brown, acredito, fiz uma oferta, nunca tive resposta. Então esse é o resultado final.”

A surpreendente revelação de Ryan Garcia

Em meio à reviravolta inesperada dos acontecimentos, Ryan Garcia recorreu às redes sociais para expressar sua surpresa e decepção com a notícia de Romero defendendo seu título contra Isaac Cruz.

O ícone da mídia social, conhecido por sua popularidade no Instagram, previu um confronto com Romero mas foi pego de surpresa.

Garcíaque já havia anunciado o confronto com Romeroagora se encontra em uma situação em que a narrativa tomou uma reviravolta inesperada.

Ele respondeu: “Olha, fui informado do acordo [with Romero] estava sendo finalizado e seria anunciado nos próximos dias. Obviamente, isso era mentira. Minha paciência foi testada nas últimas semanas.”

Esta não é a primeira vez García se viu no meio de anúncios de lutas que não se concretizaram.

Refletindo sobre a situação, ele compartilhou, “Estou tentando o meu melhor para ser o mais honesto e real possível com vocês. Estarei ansioso para anunciar minha próxima luta. Não direi nada até que seja realmente assinado e entregue.”

A reviravolta inesperada dos acontecimentos pode ter poupado García de possíveis reações adversas, dada a controvérsia em torno Romero legitimidade como campeão mundial.

Enquanto o mundo do boxe espera García próximo passo, a montanha-russa continua, deixando os fãs intrigados e incertos sobre o que está por vir.