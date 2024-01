Ryan Garcia não pode deixar de ser vaidoso ao bajular Floyd Mayweather Jr.

Ryan Garcia não pude deixar de ser vaidoso enquanto bajulava Floyd Mayweather Jr.. na noite de quinta-feira via X (Twitter), começando a postagem dizendo que estava “um pouco acima do peso” quando a foto foi tirada, ao mesmo tempo em que zombava da idade do lendário boxeador.

Garcia, 25 anos, foi excessivamente obsequioso em sua mensagem para aqueles que não respeitam Mayweather, o que não é muita gente. A coisa toda surgiu em uma tentativa desesperada de continuar fomentando um relacionamento com o lutador 50-0.

A extravagante coleção de carros de Floyd Mayweather revelada por Ryan GarciaMarca English

“Foto antiga e eu estava um pouco fora de forma e um pouco acima do peso haha, mas quero dizer o seguinte sobre Floyd Mayweather: vocês não o conhecem e a maioria de vocês nunca conhecerá. generoso”, tuitou Garcia. “Pare de jogar com ele, ele sempre vencerá. Ele tem 50-0 e quase meio 100 lmao, mas eu o amo e o respeito, então respeite seu nome. Ele pode ser Money Mayweather, mas ele realmente tenta ser tão mais autêntico possível.”

A postagem fanfarronada de Garcia também incluiu apontar como a maioria das pessoas que lêem nunca conhecerá Mayweather. Quem está desrespeitando o GOAT?

Quem está desrespeitando Floyd Mayweather?

Mayweather, que atualmente se prepara para enfrentar Manny Pacquiao em uma revanche que não afetará seu histórico profissional, não precisa de ninguém para defender seu legado.

Garcia está aparentemente usando a postagem para continuar sua guerra de palavras com Devin Haneycujo pai disse que Mayweather não era tão bom quanto muitos acreditam.

Haney e Garcia estão atualmente em negociações para se enfrentarem. Haney pode estar com ciúmes de Mayweather não estar ao seu lado, mas o “Rei Ryan” postar mensagens assustadoras só ajuda o oponente.