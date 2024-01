Ryan Gosling revela por que concordou em estrelar Barbie e por que suas filhas não querem assistir

TA corrida para ganhar o máximo de prêmios possível já começou. Com o Globos de Ouro e Emmys atrás deles, o mundo do cinemaAs estrelas estão agora voltando sua atenção para os BAFTAs e os Oscars.

O elenco de ‘Barbie’ está ansioso para ganhar alguns prêmios nas categorias em que está indicado, em parte pelo trabalho de Ryan Gosling, no papel de Ken. O ator está orgulhoso, mas em entrevista recente explicou por que não deixa as filhas verem o filme.

Dua Lipa solta o beliscão com vestido transparente para estreia de “Barbie”Marca English

Segundo a classificação da MPA, o filme da boneca loira não é indicado para menores de 13 anos devido ao tipo de conteúdo que pode aparecer na trama. Gosling e Eva Mendes‘as meninas têm sete e nove anos. Mas o motivo é bem diferente, o ator não permitiu que suas filhas vissem ‘Barbie‘ porque ele não acha uma boa ideia “ver seu pai como Ken”. Além disso, ele ressalta que “não sei que idade é boa para ver seu pai fazer isso”.

Ryan Gosling aceitou o papel por causa de suas filhas

Para acrescentar uma pitada de contrariedade ao assunto, o ator norte-americano disse que tomou a decisão de aceitar o papel por causa das filhas, por considerá-las “uma forma de fazer algo por elas e com elas”. No entanto, as meninas não viram o pai no papel no cinema. Eles viram algumas cenas, mas no set, uma experiência totalmente diferente.

“Eles viram pequenos papéis e um dia vieram ao set quando eu fiz um grande número musical”, disse Gosling. Nem tudo é alegria para o pai, pois ele também contou que suas filhas não tinham interesse em Ken e apenas se declararam fãs de Barbie.

“Eu sabia que eles começaram a amar a Barbie porque me diziam ‘Podemos ir ao tiroteio?’ e eles vinham comigo. Depois, aos poucos, eles iam para o corredor das Barbies. Nesse ponto, ficou claro para minha esposa e eu que era hora de deixá-los ficar com algumas Barbies”, Ryan Gosling disse de Margot Robbieo papel.