saiba como consultar os depósitos no aplicativo do Fundo de Garantia

Para os trabalhadores brasileiros, manter um olhar atento sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tornou-se mais simples do que nunca, tudo sem sair de casa. Através do aplicativo FGTS, é possível conferir os depósitos realizados pela empresa empregadora e acompanhar o saldo da conta de maneira prática e eficiente.

O FGTS desempenha um papel semelhante a uma poupança para o trabalhador, reservando uma parte do salário mensalmente por iniciativa do empregador. O montante acumulado nessa “poupança” pode ser sacado em circunstâncias específicas, como na ocorrência de demissão sem justa causa.

A facilidade proporcionada pelo aplicativo FGTS coloca o controle do fundo diretamente nas mãos dos trabalhadores, permitindo que estejam sempre cientes dos depósitos realizados e do saldo disponível. Essa praticidade representa mais uma maneira de dar autonomia aos trabalhadores brasileiros no gerenciamento de suas finanças e benefícios trabalhistas.

Veja como acessar o aplicativo

Como já dito anteriormente, o governo federal disponibiliza uma forma prática e eficiente para que os trabalhadores acessem suas informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Por meio do aplicativo oficial, o processo de cadastramento e acesso às informações do FGTS torna-se acessível a todos os usuários. Confira abaixo o passo a passo para utilizar a plataforma:

Baixe o aplicativo pesquisando por “FGTS” na App Store (para usuários iOS) ou Google Play (para usuários Android) e faça download.

Ao abrir o aplicativo, clique na opção “Cadastre-se” e preencha os dados solicitados, incluindo CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail. Crie uma senha de seis dígitos.

Marque a opção “Não sou um robô” e confirme o cadastro por meio do link enviado no endereço de e-mail.

Após seguir todos os passos citados acima, basta entrar no aplicativo do FGTS utilizando o CPF e a senha criada durante o processo de cadastro. Pode ser que, durante o processo, sejam solicitadas informações adicionais sobre o histórico de trabalho do usuário.

Com esses passos simples, os trabalhadores podem usufruir de uma maneira mais rápida e direta para acessar e gerenciar suas informações do FGTS. O aplicativo visa facilitar a vida dos usuários, proporcionando praticidade e segurança na consulta dos benefícios trabalhistas.



Falha nos depósitos do FGTS? Saiba o que fazer

A constatação de ausência de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por parte do empregador pode demandar ações específicas para proteção dos direitos do trabalhador. Apesar de ser ilegal, isso pode acabar acontecendo, sendo assim, é importante que os cidadãos saibam o que fazer.

Iniciar uma conversa com o empregador é o primeiro passo para esclarecer a situação. Muitas vezes, pode ser um erro administrativo ou um mal-entendido passível de resolução diretamente com a empresa.

Além disso, em alguns casos os trabalhadores podem entrar em contato com o RH. O setor de Recursos Humanos (RH) da empresa é um ponto de contato útil. Entrar em contato com eles pode fornecer informações adicionais e auxiliar na resolução do problema.

Se as tentativas anteriores não resultarem em solução, a opção de registrar uma denúncia na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) ou Ministério da Economia pode ser considerada. Nesses casos, pode ser considerado também buscar orientação de um advogado especializado em direito do trabalho para resolver esses problemas envolvendo os depósitos do FGTS.