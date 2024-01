Aqueles que são aposentados, pensionistas ou beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem ficar atentos à necessidade de obter o extrato do INSS para realizar a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). A boa notícia é que esse processo pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS.

Diferentemente dos métodos tradicionais, não é mais necessário se deslocar até uma agência do INSS para solicitar ou retirar o extrato. Segundo o portal Terra, o documento pode ser facilmente acessado e por meio do aplicativo, tornando a vida daqueles que dependem dele mais prática e eficiente.

Saiba como emitir o extrato do INSS

Como já dito anteriormente, os contribuintes que necessitam do extrato do INSS para a declaração do Imposto de Renda contam com uma solução prática e eficiente: o aplicativo Meu INSS, disponível para dispositivos móveis com os sistemas operacionais Android e iOS. Para obter o documento necessário, basta seguir os passos a seguir:

Faça o download do aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.

Abra o aplicativo e faça login com a conta gov.br.

Acesse a aba “Meus Benefícios” no aplicativo.

Selecione a opção “Extrato de Imposto de Renda”.

Escolha o ano calendário desejado. Para a declaração do IRPF em 2024, selecione o ano calendário de 2023.

Selecione o tipo de benefício recebido.

Faça o download do arquivo em formato PDF.

Essa abordagem elimina a necessidade de deslocamento até agências físicas do INSS, proporcionando comodidade aos beneficiários, aposentados e pensionistas. Vale informar que os segurados podem utilizar vários outros serviços no App do instituto.

Prazo para declaração do Imposto de Renda 2024

Os contribuintes brasileiros devem ficar atentos ao prazo estabelecido para a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) no ano de 2024. Conforme as normas usuais, o prazo final para a entrega da declaração é até 31 de maio.



Para o ano fiscal de 2023, a declaração do imposto de renda é obrigatória para aqueles que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. É importante ressaltar que indivíduos que receberam valores inferiores a esse limite estão isentos do pagamento do imposto.

No entanto, a declaração do IRPF é uma obrigação legal para aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos pela Receita Federal. O não cumprimento dessa obrigação pode resultar em penalidades, multas e complicações legais.

A antecipação da informação visa fornecer orientações claras aos contribuintes, permitindo que organizem a documentação necessária e cumpram as obrigações fiscais dentro do prazo estabelecido. Mais informações sobre o processo de declaração do Imposto de Renda podem ser obtidas nos canais oficiais da Receita Federal.

O extrato do INSS é obrigatório na declaração do IRPF?

O extrato do INSS é um documento fundamental para os beneficiários, proporcionando um panorama detalhado dos valores recebidos ao longo do ano anterior à declaração do imposto de renda. Esse informe de rendimentos, disponibilizado anualmente, permite que os beneficiários informem com precisão os dados necessários durante o processo de declaração do imposto de renda.

Vale informar que a documentação necessária para a declaração do IRPF geralmente inclui informações sobre rendimentos, despesas dedutíveis, bens e direitos, entre outros. Sendo assim, os aposentados, pensionistas ou beneficiários do INSS devem incluir informações sobre seus rendimentos previdenciários na declaração.