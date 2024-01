saiba como fazer a portabilidade de salário para o banco digital

A portabilidade de salário é uma prática consolidada no universo financeiro, que oferece aos usuários a possibilidade de transferir automaticamente seu dinheiro de uma instituição para outra, inclusive para o Nubank. Essa alternativa permite que os trabalhadores escolham a instituição financeira que melhor atenda às suas necessidades, sem alterar seus dados cadastrais.

Nesse contexto, o Nubank destaca-se como uma opção atrativa para os trabalhadores. Ao optar pela portabilidade de salário para o Nubank, os clientes podem experimentar a comodidade de gerenciar suas finanças na plataforma do banco digital.

“Desde julho de 2018, a portabilidade de salário pode ser solicitada à instituição onde o trabalhador deseja receber seus pagamentos ou ao banco onde possui uma conta-salário. Antes, a solicitação deveria ser feita exclusivamente à instituição onde ele possui conta-salário”, explica o banco digital em seu blog.

Veja como fazer a portabilidade no Nubank

O processo de portabilidade de salário no Nubank pode ser realizado de maneira rápida e simples, seja por meio do aplicativo do banco digital ou do banco atual. A seguir, apresentamos as instruções detalhadas:

Abra o aplicativo, seja do Nubank ou do banco atual, para iniciar o processo de portabilidade de salário.

Arraste para o lado para acessar as opções disponíveis.

Localize a seção de depósito e selecione a opção correspondente.

Dentro das opções de depósito, escolha “Portabilidade de Salário”.

Informe o CNPJ da empresa.

Preencha o nome da empresa associada ao CNPJ fornecido.

Selecione o banco para o qual deseja realizar a portabilidade.

Insira a senha para autenticação e confirme a solicitação de portabilidade.

Os dados relativos à empresa empregadora e à instituição financeira responsável pelo pagamento podem ser localizados no demonstrativo ou na folha de pagamento. Geralmente, essas informações encontram-se no cabeçalho do documento, juntamente com os dados pessoais do trabalhador.

Ao seguir os passos citados acima, a portabilidade de salário está programada. Vale lembrar que mesmo com a portabilidade, a conta-salário continua existindo, no entanto, os depósitos realizados por parte da empresa são direcionados de maneira automática para a conta-destino escolhida.



Você também pode gostar:

Saiba quem pode solicitar a portabilidade de salário

A prática de portabilidade de salário está disponível para funcionários de empresas privadas ou públicas que possuam uma conta-salário. Esta modalidade permite a transferência automática dos depósitos feitos pela empresa para a conta-destino escolhida pelo beneficiário.

É importante observar que a portabilidade não está disponível para aqueles que recebem em conta-corrente. A opção está restrita aos detentores de conta-salário, proporcionando uma flexibilidade adicional para a gestão financeira daqueles que desejam usufruir dos benefícios dessa prática.

Vale a pena enviar o salário para o Nubank?

A decisão de fazer a portabilidade de salário para o Nubank ou qualquer outra instituição financeira depende das necessidades e preferências individuais do usuário. Sendo assim, é recomendado avaliar os serviços oferecidos pelo Nubank e comparar com os do banco atual. Nesse momento é indicado considerar fatores como taxas, limites de transação, aplicativos e facilidades oferecidas.

Também é aconselhável analisar se há custos associados à conta-salário no Nubank e como eles se comparam com os da instituição atual. Para isso, os usuários podem entrar em contato com ambas as instituições (a atual e a desejada) para entender os termos e condições disponibilizados.