Saiba como fazer o download do aplicativo do Bolsa Família e verificar seu benefício!

A tecnologia tem alterado a forma como as pessoas acessam e gerenciam seus benefícios sociais, proporcionando praticidade. No contexto do Bolsa Família, essa transformação não é exceção.

O aplicativo do Bolsa Família emerge como uma ferramenta essencial, permitindo que beneficiários acompanhem e consultem seus benefícios de maneira eficiente. V

amos explorar como baixar e usar esse aplicativo, enfatizando sua importância na facilitação do acesso às informações relacionadas a um programa social crucial no combate à vulnerabilidade social no Brasil.

Novo aplicativo do Bolsa Família

O novo aplicativo do Bolsa Família, anteriormente denominado “Auxílio Brasil”, passou por mudanças significativas. No entanto, em atualizações recentes, foi renomeado para refletir sua identidade original.

Ao baixar o aplicativo, é crucial verificar se o fornecedor é identificado como “Caixa Econômica Federal” para garantir o uso da versão oficial e legítima.

Para baixar o aplicativo, abra sua loja de aplicativos, pesquise “Bolsa Família”, certifique-se de que o fornecedor é “Caixa Econômica Federal” e clique em “Instalar”.

Se encontrar a mensagem “O app Bolsa Família não é compatível com este sistema”, siga os passos para ajustar as configurações do seu dispositivo.

Como consultar?



Para consultar o Bolsa Família pelo aplicativo, baixe e instale, escolha entre senha do Caixa Tem ou Bolsa Família, insira seus dados e acesse suas informações na tela inicial.

O aplicativo oferece recursos adicionais, como calendário de pagamento, dicas financeiras, informações sobre o programa e meios de contato.

Mantenha o aplicativo atualizado para acessar todas as informações mais recentes.

O aplicativo do Bolsa Família é atualizado periodicamente, introduzindo novas funcionalidades e corrigindo erros. Verifique a disponibilidade de atualizações na loja de aplicativos.

O Bolsa Família destina-se a famílias em condição de pobreza, com renda máxima per capita de R$ 218,00 mensais. A inscrição no Cadastro Único é necessária para habilitação.

Administrado pela Caixa, o Bolsa Família tem um valor mínimo de R$ 600,00, com a Cesta de Benefícios que inclui componentes como BRC, BVN, BPI, BVF, BCO e BET, visando atender às necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

Qual é a renda máxima para receber o Bolsa Família em 2024?

Em 2023, estabeleceu-se uma renda per capita de até R$ 218,00 por pessoa da família, mensalmente. Portanto, se ao dividir a renda total entre todos os membros da residência o resultado for inferior a R$ 218,00, a família atende aos critérios para receber o benefício.

Por fim para formalizar o cadastro, é necessário registrar a família no Cadastro Único, um procedimento realizado em unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) localizadas na respectiva cidade.

Como descobrir o valor da minha renda per capita para Bolsa Família?

Para determinar o valor da renda per capita para o Bolsa Família, some todos os rendimentos mensais das pessoas que residem na mesma casa e divida pelo número de moradores.

Em síntese, se o resultado for inferior a R$ 218,00, a família atende aos critérios de renda estabelecidos para receber o Bolsa Família, assim como outros benefícios sociais, como o Auxílio Gás, por exemplo.

Novas regras para receber o Bolsa Família em 2024

Com as alterações nas normas do benefício, foram estabelecidas condições adicionais para a permanência no programa, abrangendo aspectos de saúde e educação. Veja as principais exigências:

Educação

No âmbito educacional, o programa estipula critérios de frequência escolar para crianças e adolescentes.

– Crianças de 4 a 5 anos: Frequência escolar mínima de 60%;

– Crianças e adolescentes de 6 a 18 anos incompletos: Frequência mínima de 75%.

Em suma, ao realizar a matrícula da criança ou adolescente na escola, o Responsável Familiar deve informar que faz parte do grupo de beneficiários do Bolsa Família.

Saúde

Tanto quanto no segmento de saúde, o programa impõe exigências relacionadas a acompanhamentos médicos e vacinações.

– Grávidas devem realizar o acompanhamento pré-natal;

– Crianças com menos de 7 anos devem passar por acompanhamento nutricional;

– Manter a caderneta de vacinação atualizada.

Ao utilizar os serviços de saúde, o Responsável Familiar deve comunicar que é beneficiário do programa. Contudo, essas medidas visam garantir o acesso regular à educação e aos cuidados de saúde para as famílias participantes do programa. Portanto, fique atento a essas condições para assegurar a continuidade do benefício.