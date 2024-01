saiba como identificar mensagem de risco de cancelamento

O ano novo começou com muita apreensão para os usuários do Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome já confirmou que alguns beneficiários do programa correm o sério risco de serem retirados do projeto social em caso de suposta irregularidade no CPF.

A nova fase do pente-fino nas contas dos usuários teve início no último dia 1º de janeiro e deve se arrastar pelos próximos meses. Usuários que estão com o CPF suspenso ou cancelado por qualquer motivo precisam resolver a situação o quanto antes para não correrem o risco de perder o benefício.

A mensagem enviada

Mas antes de suspender ou cancelar o Bolsa Família do usuário, o governo federal está enviando uma mensagem oficial para os beneficiários que estão com o CPF em situação de irregularidade. Saber como esta notificação é enviada é muito importante até mesmo para conseguir escapar de golpes na internet.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, as mensagens estão sendo enviadas através destes canais:

extrato de pagamento dos benefícios;

aplicativos do programa Bolsa Família;

aplicativos do Caixa Tem.

Abaixo, você pode ver o que diz a mensagem oficial que está sendo enviada para os usuários que estão com o CPF em situação de irregularidade:

“URGENTE

AS INFORMACOES DO SEU CADASTRO UNICO INDICAM QUE ALGUEM DA SUA FAMÍLIA PRECISA REGULARIZAR O CPF.



Você também pode gostar:

PROCURE O SETOR RESPONSAVEL PELO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO OU A RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAR

A SITUACAO E EVITAR O BLOQUEIO DO SEU BOLSA FAMILIA.

INFORMACOES DISQUE SOCIAL – 121

MOTIVO – CPF IRREGULAR

Cod.59″

Para além dos canais citados na mensagem, em caso de dúvidas sobre a situação, o cidadão também pode procurar contato através do chat do Ministério e do formulário eletrônico da pasta.

Como saber se o CPF está regularizado

De todo modo, nenhum usuário precisa esperar pela mensagem do Ministério para saber se o seu CPF está em situação de regularidade ou não. Basta seguir os passos abaixo:

Acessar o site da Receita Federal;

Clicar em “Consultar CPF”;

Inserir o número do documento e a data de nascimento do titular;

Depois, clicar em “Consultar” novamente; será gerado o comprovante de situação cadastral do CPF;

Caso haja pendências, clique em “Meu CPF”;

Em seguida “Atualizar CPF”;

E, depois, em “Regularizar CPF”.

Vale lembrar que o CPF do cidadão não pode:

Estar suspenso por desatualização de dados na Receita Federal;

Suspenso por falta de justificação de voto em eleições;

Cancelado devido a bloqueio judicial em nome do titular;

Cancelado para nomes com mais de um CPF;

Pendência por não entregar a declaração de anual do Imposto de Renda para quem é obrigado;

Ter divergência de titularidade.

Pente-fino do Bolsa Família vai seguir?

De acordo com informações do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), o pente-fino no Bolsa Família já atingiu em 2023 a marca de 85% dos beneficiários do programa. Por esta lógica, é possível dizer que outros 15% dos usuários ainda precisarão ser analisados no decorrer do ano de 2024.

Em números totais, nós estamos falando de cerca de 2 milhões de beneficiários do programa social. Ao todo, o Bolsa Família atende pouco mais de 21 milhões de pessoas de todas as regiões do Brasil. Considerando que estes cidadãos fazem parte de famílias, é possível acreditar que mais de 50 milhões de brasileiros são impactados pelo programa social.

“Nossa missão vai seguir, de atualizar os cadastros, cruzar dados, examinar cada família, a situação real, enfim. Tiramos muita gente da fome com o programa e, também com ele, conseguiremos atingir a meta de tirar o Brasil do Mapa da Fome e reduzir a pobreza”, complementou.

Para ter direito ao Bolsa Família em 2024, é necessário seguir as mesmas regras de sempre. São elas:

Ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico;

Ter uma renda per capita de até R$ 218.

“É importante lembrar que, para receber o benefício, é necessário manter atualizadas as informações da família no Cadastro Único. Para ingressar no programa, a principal regra é que a renda de cada integrante da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês”, diz o Ministério.