Saiba como Organizar as suas Contas de Início de Ano: IPVA, IPTU e Material Escolar

Muitas pessoas aproveitam o final do ano para tirar um tempo de descanso, embarcar em viagens ou se dedicar a outros projetos. No entanto, as contas não tiram férias, e o início do ano já sinaliza a chegada de novos compromissos financeiros, como o IPVA, IPTU e, para quem tem filhos, os gastos com material escolar.

Entendendo as Contas de Início de Ano

As principais contas que surgem no início do ano são:

IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) Matrícula e material escolar

Planejamento Financeiro: A Importância de se Organizar

Segundo Adriano Marrocos, conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, o primeiro passo para um bom planejamento financeiro é analisar as contas pendentes do ano anterior e tentar quitá-las. Além disso, é fundamental se preparar para as despesas que surgem no início do ano, como o IPVA e o IPTU.

IPVA e IPTU: Impacto no Orçamento

No Distrito Federal, o governo oferece a opção de pagar os impostos em cota única, com um desconto de 5% sobre o valor total. Adriano Marrocos explica que para aqueles com condições de efetuar o pagamento à vista, essa pode ser uma boa opção, já que a inflação está abaixo dos 5%.

A previsão de arrecadação com esses dois impostos é de R$ 3,2 bilhões, sendo R$ 1,7 bilhão proveniente do IPVA e R$ 1,4 bilhão do IPTU, de acordo com estimativas do governo.



Você também pode gostar:

Ano Letivo Novo, Gastos Novos

Com a chegada do novo ano letivo, pais e responsáveis também precisam se preparar para os gastos com materiais didáticos e de papelaria. “O indicado é pagar o material escolar sem juros e não atrasar as parcelas do cartão de crédito”, aconselha Adriano Marrocos.

Dicas para Economizar com Material Escolar

Trocar os materiais do ano anterior pelos novos é uma boa alternativa para quem não tem condições de comprar tudo novo. “Ou comprar de segunda mão. Já existem sites especializados na troca e venda de livros usados. É importante também ensinar os filhos a cuidarem dos livros, evitando riscá-los ou dobrá-los para que não percam o valor para o próximo ano”, observa Marrocos.

“Mochilas, cadernos e outros materiais estilizados com personagens costumam ser mais caros e a criança provavelmente vai querer comprar. Então, o indicado é não levar os filhos para a compra do material escolar”, acrescenta.

Planejamento Financeiro para o Pagamento de Contas

Para fazer frente a essas despesas, é essencial ter um planejamento financeiro. Uma boa estratégia é formar uma reserva específica para esse período, que pode ser alimentada ao longo do ano ou com parte do décimo terceiro salário.

Controle de Gastos

Registrar todas as despesas de janeiro é fundamental para evitar surpresas e comprometimentos do orçamento nos meses seguintes. Além disso, é recomendável buscar por oportunidades de renda extra, que podem ajudar a equilibrar as contas.

Empréstimos: Uma Última Opção

Recorrer a um empréstimo financeiro deve ser a última alternativa. Se essa opção for inevitável, é crucial comparar o Custo Efetivo Total (CET) das operações para escolher a opção com menor custo.

Preparação para o Próximo Ano

Se você não conseguiu se organizar a tempo para este ano, comece a planejar os gastos do próximo ano agora mesmo. Lembre-se: prever os gastos anuais e manter um orçamento são passos cruciais para a saúde financeira.

O início do ano pode ser um período financeiramente desafiador, mas com planejamento e organização é possível equilibrar as contas e evitar dívidas. Seja o pagamento do IPVA e do IPTU ou a compra do material escolar, a chave é se preparar com antecedência e buscar alternativas para economizar.