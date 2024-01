Saiba qual o valor atual do benefício do Bolsa Família destinado a pessoas que moram sozinhas?

Com a proximidade da liberação dos benefícios do Bolsa Família, muitas dúvidas sobre os valores disponíveis surgem, especialmente para as famílias unipessoais. É importante salientar, em primeiro lugar, que famílias compostas por um único membro também podem ter direito a receber as parcelas.

Requisitos para o Bolsa Família

Os requisitos para isso incluem a atualização constante do CadÚnico e uma renda per capita mensal familiar limitada a R$218. Contudo, é relevante lembrar que uma normativa emitida em agosto de 2023 pelo Ministério do Desenvolvimento Social estipulou que os cadastros das famílias unipessoais poderão representar, no máximo, 16% do total de inscritos do Bolsa Família em cada município.

Com todos esses critérios atendidos, as famílias que se enquadram nesta categoria garantem, no mínimo, R$600 do Bolsa Família. Assim, para esclarecer dúvidas e realizar consultas sobre o Bolsa Família, recomenda-se entrar em contato com a central de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo gerenciamento do Bolsa Família.

O atendimento ocorre pelo número 121, onde é possível resolver questões básicas sobre o benefício. A ligação é gratuita e pode ser feita através de um telefone fixo ou móvel. Para iniciar o atendimento, solicita-se o número do CPF ou Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

Além disso, também é possível obter informações sobre o cartão e saques do benefício pelo atendimento da Caixa Econômica Federal, através do número 111. Por fim, para aqueles que preferem a alternativa digital, é possível realizar consultas utilizando a internet, através do aplicativo Caixa Tem ou do próprio aplicativo do Bolsa Família.

Finalmente, é possível verificar o calendário do Bolsa Família para este mês:

1- Final do NIS 1 – 18 de Janeiro;

2- Final do NIS 2 – 19 de Janeiro;

3- Final do NIS 3 – 20 de Janeiro;

4- Final do NIS 4 – 23 de Janeiro;

5- Final do NIS 5 – 24 de Janeiro;

6- Final do NIS 6 – 25 de Janeiro;

7- Final do NIS 7 – 26 de Janeiro;

8- Final do NIS 8 – 27 de Janeiro;

9- Final do NIS 9 – 30 de Janeiro;

10- Final do NIS 0 – 31 de Janeiro.

Resolução de Pendências no Cadastro Unipessoal do Bolsa Família



A Caixa Econômica Federal começará a liberar a parcela de janeiro do Bolsa Família para mais de 21 milhões em poucos dias. O calendário terá início em 18 de janeiro para o NIS 1, depositando a parcela média de R$ 600 até 31 de janeiro.

Após a atualização do aplicativo do Bolsa Família, várias famílias estão recebendo alertas do governo convocando os unipessoais para resolver pendências no cadastro do Cadúnico. A mensagem, exibida no aplicativo do Cadastro Único, instrui as famílias unipessoais a apresentar documentos obrigatórios para regularizar o cadastro.

A atualização do aplicativo Bolsa Família trouxe diversas novidades para os beneficiários do programa. Além das alterações nos valores das parcelas, que reduziram o benefício pela metade para muitas famílias, o governo incluiu novas mensagens de aviso. Entre esses alertas, destaca-se a convocação para resolver pendências no cadastro de famílias unipessoais.

O último alerta gerou confusão, pois o governo o emitiu para famílias que já haviam atualizado seus cadastros e também para famílias com mais integrantes que não se encaixam na categoria unipessoal.

Inscrição no Cadastro Único

A inscrição no Cadastro Único é obrigatória para aqueles que desejam receber o Bolsa Família. Portanto, o acompanhamento e a atualização do cadastro devem ser frequentes. Pela internet, é possível consultar o Cadúnico através do site https://cadunico.dataprev.gov.br/ ou pelo aplicativo do Cadúnico.

Uma atualização implementada em outubro trouxe um recurso inovador: a aba “Pendências do Cadastro”. Agora, os beneficiários podem verificar se o seu cadastro requer atualização e quais informações precisam ser corrigidas para regularizar a situação.

Após a atualização, famílias unipessoais observaram a exigência de digitalização de documentos obrigatórios, medida implementada desde o final de julho e obrigatória para todas as famílias cadastradas como de uma pessoa só. Mensagens específicas podem ter aparecido, como a solicitação para comparecer ao CRAS ou posto de atendimento para verificar as pendências registradas.

Se surgir essa pendência, é essencial entrar em contato com o CRAS da cidade para obter informações sobre a digitalização de documentos no Sistema do Cadastro Único. Caso não se enquadre na categoria de família unipessoal, o beneficiário pode ignorar o aviso ou procurar um CRAS para esclarecer dúvidas sobre possíveis pendências em seu cadastro.

Contudo, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) alerta que, em casos nos quais os documentos são rejeitados, famílias unipessoais que não carregarem os documentos no sistema podem ter seus registros excluídos em até 90 dias após a inclusão ou alteração cadastral, exceto para populações em situação de rua, indígenas e quilombolas.

O sistema automaticamente excluirá documentos considerados inadequados, marcando a família com a pendência “Documentos Rejeitados”. Portanto, essa pendência é crítica, e se o município não realizar o novo upload dentro de 90 dias, seguindo as regras estabelecidas, o cadastro da família será automaticamente excluído.