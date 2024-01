SAIU concurso do BANCO CENTRAL com 100 vagas e salário de R$20MIL

Provas concurso do Banco Central vão acontecer em maio

O concurso do Banco Central é uma grande chance até o momento. Ao todo são 100 vagas. Você sabe como se inscrever?

Além disso, os salários e os benefícios são satisfatórios. Veja.

Concurso do Banco Central

A tão aguardada oportunidade chegou para aqueles que almejam uma carreira no Banco Central (BACEN). O edital publicado traz consigo 100 vagas para Analistas, divididas entre as áreas de Tecnologia da Informação (50) e Economia e Finanças (50). Vamos explorar os detalhes e as etapas desse concurso que promete ser concorrido.

Cargos de Destaque

As 100 vagas oferecidas pelo BACEN são destinadas a profissionais de nível superior, com salário inicial impressionante de R$ 20.924,80. As áreas contempladas são Economia e Finanças, com 50 vagas, e Tecnologia da Informação, com outras 50 oportunidades.

O requisito essencial para realizar o concurso do Banco Central é possuir diploma registrado de conclusão de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Etapas do concurso do Banco Central



A seleção, organizada pela banca Cebraspe, contempla diversas etapas, visando avaliar de maneira abrangente as habilidades e conhecimentos dos candidatos.

Provas Objetivas e Discursivas

As provas objetivas do concurso do Banco Central, de caráter eliminatório e classificatório, consistirão em 120 questões do tipo CERTO ou ERRADO, abrangendo conhecimentos básicos e específicos. A duração é de 3h30, com a pontuação máxima de 120,00 pontos. Reprovação é iminente para quem não atender aos critérios estabelecidos, desde notas mínimas até um conjunto geral insatisfatório.

Prova Discursiva concurso do Banco Central

A prova discursiva, também eliminatória e classificatória, desafia os candidatos com uma dissertação sobre atualidades e uma questão dissertativa específica da área. A capacidade de expressão escrita, o conhecimento do tema e o uso adequado da língua portuguesa serão criteriosamente avaliados.

Sindicância de Vida Pregressa e Avaliação de Títulos

A avaliação não para por aí. Os candidatos do concurso do Banco Central passarão por uma sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório, e por uma avaliação de títulos, de caráter classificatório, agregando mais nuances ao processo seletivo.

Avaliação Rigorosa na Prova Discursiva

A etapa discursiva do concurso BACEN impõe uma avaliação criteriosa, indo além do mero conhecimento do tema. Candidatos serão desafiados não apenas a expressar ideias, mas a fazê-lo com maestria, respeitando as normas da língua portuguesa. Vamos explorar os critérios que nortearão essa fase crucial do processo seletivo.

Domínio do Conteúdo do concurso do Banco Central

a) A apresentação e estrutura textuais, bem como o desenvolvimento do tema, serão avaliados, totalizando a nota relativa ao domínio do conteúdo (NC). Pontuações máximas específicas são estabelecidas para cada questão dissertativa (P3 e P4), limitadas a 30,00 e 50,00 pontos, respectivamente.

Domínio da Modalidade Escrita

b) O domínio da modalidade escrita será minuciosamente analisado, considerando o número de erros (NE) relacionados a aspectos gramaticais, como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular.

Critérios Excludentes

c) Fragmentos de texto escritos fora do local apropriado ou ultrapassando o número máximo de linhas estabelecido serão desconsiderados.

d) A nota da questão dissertativa (ND) será calculada pela fórmula ND = NC – 6 × NE ÷ TL, em que TL representa o número de linhas efetivamente escritas pelo candidato.

Pontuação Negativa e Casos Extremos

e) Textos com ND < 0,00 receberão nota zero, evidenciando a importância de uma expressão clara e correta.

f) Fuga ao tema ou ausência total de texto resultará em nota zero, reforçando a necessidade de alinhamento ao proposto.

Como se inscrever no concurso do Banco Central

Os interessados poderão se inscrever no período de 22 de janeiro a 20 de fevereiro, no site da banca organizadora, Cebraspe. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00.

Para maiores detalhes, esclarecimentos, continue acompanhando o nosso portal.Vale lembrar que a preparação para as provas faz toda a diferença no resultado final.

Se prepare, faça um esquema de estudos por meio de mapas mentais, vídeos aulas e realize questões.