SAIU edital de CONCURSO PÚBLICO com 140 vagas para MÉDIO E SUPERIOR

Inscrições do concurso público começam dia 17 de janeiro

O concurso público é uma excelente oportunidade para garantir estabilidade. As vagas deste edital são para médio e superior.

Veja como se inscrever.

Concurso público

O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Sergipe (CRMV SE) acaba de lançar seu edital de concurso público, oferecendo um total de 140 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Vamos explorar os detalhes dessas oportunidades e os requisitos para os cargos em destaque.

Vagas e Remuneração

As 140 vagas são distribuídas entre cargos de nível médio e superior, cada um com seus requisitos específicos. Os vencimentos iniciais variam de R$ 2.000,00 a R$ 2.904,74, além de benefícios como vale refeição, plano de saúde e vale transporte. Vejamos os cargos disponíveis:

Nível Médio:

Agente de Fiscalização: 35 vagas – Salário de R$ 2.000,00 + benefícios.

35 vagas – Salário de R$ 2.000,00 + benefícios. Auxiliar Administrativo: 45 vagas – Salário de R$ 2.000,00 + benefícios.



Nível Superior:

Advogado: 35 vagas – Salário de R$ 2.904,74 + benefícios.

35 vagas – Salário de R$ 2.904,74 + benefícios. Contador: 25 vagas – Salário de R$ 2.714,78 + benefícios.

Benefícios concurso público

Os candidatos do concurso público aprovados e admitidos poderão usufruir de benefícios oferecidos pelo CRMV-SE, incluindo vale refeição, plano de saúde (médico, hospitalar e odontológico), além de plano de cargos e salários e vale transporte, conforme legislação vigente.

Requisitos e Atribuições

Cargo: Agente de Fiscalização

Requisitos: Diploma de conclusão de curso de nível médio.

Atribuições: Executar trabalhos de fiscalização, conferir documentação de empresas, inspecionar locais, emitir laudos, pareceres, notificações e lavrar autos de infração quando necessário.

Auxiliar Administrativo

Requisitos: Diploma de conclusão de curso de nível médio.

Atribuições: Atendimento ao público, cadastro de pessoas físicas e jurídicas, atualizações de dados no sistema e execução de atividades administrativas.

Cargo: Advogado

Requisitos: Diploma de conclusão de curso de graduação em Direito, com registro ativo na OAB.

Atribuições: Prestar assistência jurídica, assinar processos e decisões, garantindo conformidade com a legislação vigente.

Contador

Requisitos: Diploma de conclusão de curso de graduação em Ciências Contábeis, com registro ativo no CRC.

Atribuições: Gerenciar tributos, registrar atos contábeis, administrar o departamento de pessoal, elaborar demonstrações contábeis e realizar auditorias internas e externas.

Prova do Concurso público

O processo seletivo para o Concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Sergipe (CRMV SE) reserva um momento crucial para os candidatos: a prova objetiva. Vamos explorar os detalhes dessa etapa que definirá o destino dos concorrentes.

A prova objetiva, de natureza eliminatória e classificatória, está agendada para o dia 24 de março. O evento ocorrerá em Aracaju, Sergipe, sendo que, em caso de limitações locais, municípios circunvizinhos poderão ser utilizados para a aplicação, assegurando a acomodação adequada a todos os inscritos.

Conteúdo Específico de Cada Cargo

Os candidatos devem focar na preparação específica para cada cargo, considerando as particularidades das áreas de atuação.

A prova objetiva tem dupla função: eliminar candidatos que não atendam ao mínimo exigido e classificar os que se destacarem. Cada ponto conquistado será crucial na jornada rumo à aprovação. A atenção aos detalhes, a gestão do tempo e a aplicação eficaz dos conhecimentos serão diferenciais.

A logística do concurso considera a possibilidade de alocação em municípios circunvizinhos, caso a capacidade de alocação de candidatos em Aracaju seja insuficiente. Veja mais sobre as disciplinas do concurso público

Disciplinas

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa: A proficiência na língua materna é essencial, avaliando a capacidade de compreensão textual, gramática e vocabulário. Raciocínio Lógico e Matemático: A habilidade de pensar logicamente e resolver problemas matemáticos será testada, exigindo clareza de raciocínio e domínio dos conceitos fundamentais.

Conhecimentos Complementares: Legislação e Ética na Administração: O entendimento das normas e princípios éticos que regem a administração pública é crucial. O candidato será desafiado a aplicar esse conhecimento em situações práticas. Atualidades: Estar atualizado sobre acontecimentos relevantes, tanto no cenário nacional quanto internacional, é fundamental. A prova explorará a capacidade do candidato de contextualizar informações recentes.



Como se inscrever no concurso público

Os interessados poderão se inscrever no site do Instituto Quadrix no período de 17 de janeiro a 19 de fevereiro de 2024.

As taxas de inscrição são:

a) R$ 60,00 para os cargos de nível médio; e

b) R$ 70,00 para os cargos de nível superior.