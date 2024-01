SAIU edital do Concurso MPO! 100 vagas com iniciais até R$ 20 mil

Concurso MPO traz vagas para analistas em diferentes áreas. Inscrições começam na próxima semana.

Saiu o edital para o concurso MPO (Ministério do Planejamento e Orçamento). O documento foi publicado nessa quarta-feira, 24.

Ao todo, são oferecidas 100 vagas para contratação efetiva e imediata ao cargo de analista em diferentes áreas. Os profissionais devem comprovar nível superior completo.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o site do Cebraspe, banca responsável pela organização do concurso público, e realizar a candidatura.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para o Ministério do Planejamento e Orçamento. Ao todo, são oferecidas 100 vagas para contratação imediata ao cargo de analista em diferentes áreas.

Confira a disponibilidade de cargos e áreas a seguir:

Analista de Planejamento e Orçamento – Nível Superior



Geral (qualquer especialidade) – 65 vagas;

Desenvolvimento Institucional (qualquer especialidade) – 05 vagas;

Governança e Gestão de Projetos de TI (qualquer especialidade) – 06 vagas;

Desenvolvimento de Sistemas Orçamentários (qualquer especialidade) – 13 vagas;

Gestão de Infraestrutura de TI (qualquer especialidade) – 02 vagas;

Gestão de Dados Orçamentários (qualquer especialidade) – 05 vagas;

Gestão de Contrato de TI (qualquer especialidade) – 02 vagas;

Gestão da Segurança da Informação Orçamentária (qualquer especialidade) – 02 vagas.

O salário oferecido pelo MPO é de R$ 21.582,80, já contado com o valor do auxilio alimentação de R$ 658. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir a escolaridade mínima exigida para o desempenho da função.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso MPO têm entre os dias 31 de janeiro a 21 de fevereiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Cebraspe.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00.

Os candidatos que são doadores de medula óssea, estão desempregados, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Cebraspe durante todo o período de inscrições e preencher o requerimento.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para o MPO contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva e discursiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter classificatório apenas para alguns cargos. Cursos de formação de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 28 de abril de 2024. Os candidatos serão avaliados por meio de 200 questões do tipo “certo ou errado”, distribuídas entre as seguintes disciplinas:

Língua Inglesa

Língua Espanhola

Direito Público

Administração Pública

Realidade Brasileira

Análise de Dados

Ética no Serviço Público

Direitos Humanos

Conhecimentos Específicos

Já a prova discursiva está prevista para o dia 11 de junho e será composta por um parecer sobre o tema de planejamento e orçamento público, uma questão sobre o tema da realidade brasileira e uma dissertação relacionada aos conhecimentos específicos da vaga na qual o candidato concorre.

Os candidatos aprovados nas provas objetiva e discursiva serão convocados para a avaliação de títulos.

A última etapa do certame, composta pelo curso de formação, será realizado em turmas de acordo com a ordem de classificação do candidato. O curso acontecerá na Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em Brasília DF.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.