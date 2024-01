Salários de quase R$ 20 MIL! Confira os requisitos deste CONCURSO SEFAZ

Concurso SEFAZ é grande oportunidade para 2024

Ano novo, busca por melhoria e estabilidade financeira. Portanto, este concurso SEFAZ – Secretaria da Fazenda- é um edital satisfatório.

Os salários são de quase R$ 20 mil. Conheça os requisitos a seguir.

Concurso SEFAZ AC com Organização Cebraspe

No universo dos concursos, a área fiscal desponta como uma das mais promissoras, e o certame da Secretaria de Fazenda do Acre (SEFAZ AC) é um testemunho desse potencial. Se você está pensando em participar, é crucial verificar se possui os requisitos necessários. Vejamos!

Organização e Vagas

Sob a competente organização do Cebraspe, a SEFAZ AC lançou uma nova seleção com 164 vagas distribuídas em diversos cargos. As oportunidades incluem:

Técnico da Fazenda Estadual: 60 vagas (R$ 3.252,15)

Auditor da Receita Estadual: 48 vagas (R$ 19.952,09)

Contador: 09 vagas (R$ 9.148,45)

Especialista da Fazenda Estadual: 47 vagas (R$ 9.148,45)

Requisitos Necessários



Os requisitos variam conforme o cargo, indo desde certificado de conclusão de curso de nível médio até diploma de nível superior. Notavelmente, o cargo de maior salário inicial, Auditor da Receita Estadual, exige apenas nível superior em qualquer área de formação.

Etapas de Prova do concurso SEFAZ

Os candidatos enfrentarão duas avaliações:

Prova objetiva, para todos os cargos (caráter classificatório e eliminatório);

Prova discursiva, exclusiva para Auditor da Receita Estadual (caráter classificatório e eliminatório).

Conteúdo da Prova Objetiva

A prova objetiva abrangerá conhecimentos comuns a todos os cargos, como Língua Portuguesa, Matemática Financeira, Raciocínio Lógico, Tecnologia da Informação, e Conhecimentos da Realidade do Acre.

Os critérios de reprovação variam para cada cargo, considerando pontuações mínimas nas diferentes partes da prova objetiva.

Prova Discursiva concurso SEFAZ

A prova discursiva, voltada exclusivamente para o cargo de Auditor da Receita Estadual, avaliará conhecimentos específicos através de uma questão dissertativa.

Este concurso representa uma oportunidade ímpar na área fiscal, oferecendo remunerações atrativas e uma variedade de vagas. Esteja preparado para os desafios e invista no seu futuro profissional.

Requisitos e Salários

Requisitos Necessários:

Técnico da Fazenda Estadual: Certificado de conclusão de curso de nível médio.

Certificado de conclusão de curso de nível médio. Auditor da Receita Estadual: Diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação.

Diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação. Contador: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis, com registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Diploma de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis, com registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Especialista da Fazenda Estadual: Diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação.

Função do Auditor Fiscal

Conforme o edital, os futuros servidores receberão os seguintes valores:

Auditor da Receita Estadual: R$ 20.524,32

R$ 20.524,32 Contador e Especialista da Fazenda: R$ 9.171,85 A remuneração inclui vencimento básico de R$ 3.987,76, acrescido da Gratificação de Atividade Fazendária (GAF) de 60%, equivalente a R$ 2.392,66, e Gratificação de Produtividade Fazendária (parcela variável) de até 70%, chegando a R$ 2.791,43, totalizando R$ 9.171,85.

R$ 9.171,85 Técnico da Fazenda Estadual: R$ 3.190,24 A remuneração é composta por vencimento básico de R$ 1.387,06, acrescido da Gratificação de Atividade Fazendária (GAF) de 130%, correspondendo a R$ 1.803,18, totalizando R$ 3.190,24.

R$ 3.190,24

Esses salários atraentes refletem não apenas a complexidade e responsabilidade das funções, mas também o reconhecimento da SEFAZ AC pelo trabalho desempenhado por seus servidores.

Como se inscrever neste concurso SEFAZ

Se você está considerando participar do concurso da Secretaria de Fazenda do Acre (SEFAZ AC), é fundamental ficar atento aos prazos e taxas estabelecidos para a inscrição. Confira as informações detalhadas abaixo:

Período de Inscrição: As inscrições para o concurso permanecerão abertas até o dia 10 de janeiro de 2024. Esse prazo delimitado oferece aos candidatos uma janela de oportunidade para garantir sua participação no certame.

Taxas de Inscrição por Cargo: O valor da taxa de inscrição varia conforme o cargo almejado. Esteja ciente dos seguintes valores: