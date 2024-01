Salários de quase R$ 30 MIL? Conheça TUDO sobre o concurso CVM

Concurso CVM oferta o total de 60 vagas

O concurso CVM é uma grande oportunidade para quem deseja mudar de vida. Os salários são excelentes e ao todo são 60 vagas.

Oferta de 60 Vagas

Finalmente divulgado, o aguardado edital do concurso público da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) apresenta uma oportunidade ímpar para profissionais em busca de uma carreira sólida e recompensadora. Com 60 vagas disponíveis, o concurso abrange cargos de Analista e Inspetor, ambos de nível superior e com possíveis requisitos específicos relacionados à formação.

Remuneração Atrativa

A grande atração desse concurso reside na remuneração competitiva oferecida aos candidatos aprovados. Segundo o edital e a tabela de subsídios dos cargos, tanto Inspetores quanto Analistas começam com uma remuneração inicial significativa de R$ 20.924,80.

Crescimento Salarial ao Longo da Carreira

Além do salário inicial atraente, destaca-se a perspectiva de crescimento salarial ao longo da carreira. Chegando à classe especial e padrão IV, a remuneração pode atingir um patamar impressionante de R$ 29.004,12.



Essa escalada salarial representa uma oportunidade única para os profissionais que buscam não apenas estabilidade, mas também uma recompensa financeira substancial ao longo do tempo.

Etapas do concurso CVM

A seleção dos participantes no concurso da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) será conduzida por meio de duas etapas distintas, cada uma acompanhada de sua respectiva prova:

Prova Objetiva do concurso CVM

a) Estrutura da Prova Objetiva: Um conjunto de 110 perguntas de múltipla escolha, distribuídas entre 40 questões de conhecimentos gerais e 70 de conhecimentos específicos. Cada pergunta possui um valor de 1 ponto, totalizando 110 pontos.

b) Critérios de Aprovação na Prova Objetiva: Para ser considerado aprovado, o candidato deve, de maneira cumulativa:

Obtiver 16 acertos em Conhecimentos Básicos;

Obtiver 28 acertos em Conhecimentos Específicos; e

Não obtiver nota zero na disciplina do Módulo I – Conhecimentos Básicos – Estrutura do Mercado de Valores Mobiliários (MVM).

Prova Discursiva

Para Todas as Especialidades, Exceto Inspetor – Contabilidade e Auditoria (Perfil 3): Duas perguntas a serem respondidas em até 30 linhas cada. Cada pergunta tem peso de 20 pontos, totalizando 40 pontos.



Para Inspetor – Contabilidade e Auditoria (Perfil 3): Três perguntas a serem respondidas em até 30 linhas cada. A primeira pergunta vale 20 pontos, enquanto as questões 2 e 3 valem 10 pontos cada. A terceira pergunta abordará o conteúdo de língua inglesa, exigindo respostas em inglês, conforme Anexo II do edital.



Como se inscrever no concurso CVM

Os interessados poderão se inscrever no período de 30 de janeiro a 6 de março, ao custo de R$ 145,00, no site da banca organizadora, a FGV.

Requisitos e Funções dos Cargos no Concurso CVM

Veja a seguir mais informações:

Inspetor:

Requisito: Curso superior em qualquer área de formação.

Curso superior em qualquer área de formação. Atuação: Responsável pela fiscalização das entidades supervisionadas pela CVM. Planeja e executa inspeções, além de instruir processos sancionadores. Importante ressaltar que é necessário ter disponibilidade para viagens de inspeção.

Analista:

Requisito: Curso superior em áreas específicas conforme demanda.

Curso superior em áreas específicas conforme demanda. Atuação: Desempenha funções variadas em setores como Mercado de Capitais, Arquivologia, Biblioteconomia, Recursos Humanos, Sistemas, Infraestrutura de TI, Normas Contábeis e de Auditoria, Planejamento e Execução Financeira, e Contador.

Agente Executivo:

Requisito: Nível médio completo.

Nível médio completo. Atuação: Oferece suporte especializado para a execução das atividades da CVM, desempenhando funções técnico-administrativas. Presta apoio a Analistas e Inspetores em diversas atividades.

Situação Atual dos cargos vagos

Conforme as informações mais recentes disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), datadas de setembro de 2023, a autarquia apresenta um quadro de 168 cargos vagos. Detalhando as vagâncias por cargo, temos:

