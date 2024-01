Saldo do cartão EBT da Flórida: Como você pode verificar o saldo do EBT da Flórida?

Óde todos os Estados Unidos, Flórida é um dos mais ativos em termos de utilização do Cartão EBT para comprar mantimentos. Esta é a nova forma de Vale-Refeição, que passou a ter natureza eletrônica. Como parte do programa de Benefícios SNAP, o Cartão EBT chega em um envelope branco liso e será recarregado automaticamente com seu benefício mensalmente. Ao contrário do vale-refeição ou de alguns dos mais antigos Cartões EBT, os novos que estão sendo lançados não têm prazo de validade. Se isso acontecer, este cartão expirará no último dia do mês nele indicado. Esses cartões só podem ser substituídos em caso de perda, roubo ou dano.

Novos critérios de elegibilidade para benefícios SNAP: alterações e atualizaçõesRoberto Ortega

Esses cartões EBT sempre trazem instruções de uso quando chegam pelo correio. Você ainda pode usar este cartão apesar de ter benefícios nos últimos 25 meses. O cartão EBT chega entre 5 e 7 dias úteis após a solicitação. Qualquer local que exiba o logotipo QUEST é adequado para usar seu cartão EBT. Existem também estabelecimentos que possuem observações como ‘EBT Aceito Aqui’ que permitirão sua utilização. Itens comprados com qualquer tipo de benefício SNAP nunca são cobrados de imposto sobre vendas. Qualquer caixa eletrônico com o logotipo da Quest permitirá que você retire dinheiro com um cartão EBT.

Qual é o número do vale-refeição 1.800 na Flórida?

Para qualquer tipo de atendimento ao cliente ou verificação do saldo do seu cartão EBT, você pode ligar para a central de atendimento ao cliente pelo telefone 1-888-356-3281. Ou você também pode ligar para a linha direta do Florida SNAP em 1-866-762-2237. Além disso, você sempre pode ligar para o escritório local para obter mais informações que o ajudarão com qualquer coisa relacionada aos benefícios do SNAP. O saldo desses cartões EBT também pode ser verificado nos seguintes bancos do país: Você pode verificar seu saldo no Bank of America, Chase, Citibank, Bank of West, Capital One, Flagstar Bank, Presto, S Bank e Wells Fargo.