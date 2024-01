Salton está EM BUSCA de colaboradores em dois estados

A Salton, marca número 1 de espumantes no Brasil (Wine Intelligence, 2022), liderando a categoria no mercado nacional desde 2005 (Nielsen), está com inúmeras vagas de emprego abertas no Sul e no Sudeste. Quer dizer, caso esteja buscando emprego em uma companhia consolidada, consulte a lista de vagas disponíveis:

Analista de Compras – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Analista de Marketing (Criação) – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Analista de Meio Ambiente – Jarinu – SP – Efetivo;

Aprendiz – Bento Gonçalves – RS – Aprendiz;

Aprendiz – Jarinu SP – Jarinu – SP – Aprendiz;

Assistente de Comunicação – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Assistente de Contas a Pagar – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Assistente de Contas a Receber – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Assistente de Loja e Turismo – Bento Gonçalves – RS – Efetivo: Realizar a recepção de clientes/turistas junto à loja da empresa, prestar orientações e informações sobre a empresa e produtos, buscando a comercialização dos mesmos e excelência no atendimento;

Operador (a) de Elaboração I – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Operador (a) de Sala de Máquinas – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Técnico (a) em Segurança do Trabalho – Bento Gonçalves – RS – Efetivo.

Mais sobre a Salton

Dando mais detalhes sobre a marca, podemos destacar que a Salton foi a primeira marca nacional a conquistar o Top 1 de vinhos no Brasil (Wine Intelligence, 2019), além de ser a marca de espumante brasileiro mais consumida e a 5º mais importada pelos Estados Unidos (Ideal Consulting, 2020).

Apreciados em cerca de 30 países, seus rótulos acumulam mais de 130 premiações nacionais e internacionais, conquistadas nos três últimos anos. Não à toa, com 113 anos, é a vinícola mais antiga em atividade no Brasil.

Referência em sustentabilidade, a companhia possui um Núcleo de Inovação, Pesquisa & Desenvolvimento que, em parceria com universidades, projeta soluções do campo à indústria, garantindo as melhores práticas e incentivando o desenvolvimento de toda a cadeia vitivinícola do Brasil.

Suas operações são divididas em quatro unidades de negócio: a Vinícola Salton, em Bento Gonçalves-RS; a Azienda Domenico, em Santana do Livramento-RS; a Enoteca Família Salton, em São Paulo-SP; e o Complexo Presidente, em Jarinu-SP.

Como enviar o portfólio?



Você também pode gostar:

Como a lista de cargos da Salton já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira tranquila e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostaria de manter inteirado (a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado (a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!