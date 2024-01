Sam Asghari posta foto com Brad Pitt, uma pequena homenagem a Britney Spears

Sam Asghari posou ao lado de ninguém menos que Brad Pitt esta semana – e a foto pode ser uma crítica a sua ex, Britney Spears … que historicamente está apaixonado pelo mega A-lister.

Sam postou algumas fotos dele e de BP no diretor de “Moneyball” Bennett Miller‘s exposição de arte em Beverly Hills na noite de quinta-feira – alegando que recebeu ‘muitas dicas excelentes sobre cuidados com a pele com o próprio homem’. A foto em si mostra um Sam de aparência muito brilhante, ao lado de um Brad imaculado.